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قرار بهدم سان سيرو أحد أعرق ملاعب كرة القدم بأوروبا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت تقارير صحفية في إيطاليا، أن السلطات قررت هدم ملعب "سان سيرو" الذي يلعب فيه فريقا إيه سي ميلان وإنتر ميلان، ويعد واحدا من أقدم ملاعب كرة القدم في أوروبا.



ومن المرتقب أن يجري تعويض الملعب الذي تصل طاقته الاستيعابية، في الوقت الحالي، إلى 80 ألفا و18 مقعدا، بملعب آخر في مكان محاذ، وفق ما نقلت "سكاي نيوز".


في غضون ذلك، سيواصل فريقا إنتر ميلان وإيه سي ميلان خوض المباريات على أرضية ملعب "سان سيرو"، في انتظار أن يصبح الملعب الجديد جاهزا.


وأكد كل من رئيس فريق "إيه سي ميلان"، باولو سكاروني، والرئيس التنفيذي لفريق "إنتر ميلان"، يوم الاثنين، قرار الهدم.


ولعب فريق "إي سي ميلان" في ملعب "سان سيرو" منذ افتتاحه سنة 1926، أما فريق "إنتر" فانتقل إليه بعد 19 سنة كاملة، ويستضيف الملعب في بعض الأحيان مباريات لمنتخب إيطاليا الوطني.


وفي وقت سابق من يونيو الجاري، قال عمدة مدينة ميلان، بيبي سالا، إن بناء الملعب الجديد مكلف جدا من الناحية المالية، لكنه لا يريد أن يؤثر على أي قرار.


وأضاف حينها، أنه ينتظر التوصل بمتقرح من فريقي المدينة، وأعرب عن أمله في أن يتلقى الرأي قبل عطلة الصيف، وأكد أن ملعب "سان سيرو" منشأة رائعة بحسب تعبيره.




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