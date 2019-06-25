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اصابة خطيرة لشاب من اكسال ونقله للمستشفى



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اصيب شاب في العشرينات من عمره بااصبات خطيرة صباح اليوم في بلدة اكسال حيث عثر عليه بالقرب من دوارؤ الساعة وعليه علامات اصابات خطيرة .



وتم على الفور نقل المصاب الى المستشفى لاستكمال علاجه هناك .


ولم تتضح الصورة بعد حيث تجري الشرطة تحقيقا لمعرفة سبب تعرض الشاب للاصابات .
اصابة خطيرة لشاب من اكسال ونقله للمستشفى




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