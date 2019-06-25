اصابة, خطيرة, لشاب, من, اكسال, ونقله, للمستشفى,

اصيب شاب في العشرينات من عمره بااصبات خطيرة صباح اليوم في بلدة اكسال حيث عثر عليه بالقرب من دوارؤ الساعة وعليه علامات اصابات خطيرة .

وتم على الفور نقل المصاب الى المستشفى لاستكمال علاجه هناك .ولم تتضح الصورة بعد حيث تجري الشرطة تحقيقا لمعرفة سبب تعرض الشاب للاصابات .