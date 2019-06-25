النيابة, تتراجع, عن, اتهام, محمود, قسوطة, باغتصاب, طفلة, يهودية,

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اصيب شاب في العشرينات من عمره بااصبات خطيرة صباح اليوم في بلدة اكسال حيث عثر عليه...
اليوم الثلاثاء: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات...
احتفل في قاعة غراند بالاس، في مدينة الناصرة العليا، مساء اليوم الاثنين، بتبادل...
شارك رئيس مجلس كفركنا الدكتور يوسف عواودة والنواب السيد عز الدين امارة والسيد عبد...
جاء في بيان صادر عن مجلس كفرمندا المحلي :"عقدت اليوم الاثنين 24.6.2019 في مجلس كفر مندا...
انطلقت بعد ظهر اليوم الاثنين الامسية الثانية للمدعو تي بي جوشوا في مدينة الناصرة...
تلقّى الباحث الشّاب الدّكتور محمود نعامنة دعوة من دار النشر "بريل" أكبر وأعرق دار...
انطلقت الهستدروت في هذه الايام بحملة اعلانية تشمل مواقع البناء في جميع أنحاء...
أطلق المركز الطبي باده - بوريا في شهر آذار/ مارس، حملة واسعة النطاق تهدف لرفع...
تبدأ نهاية هذا الاسبوع العطلة الصيفية للأولاد الذين يتعلمون في رياض الاطفال...