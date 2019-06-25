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النيابة تتراجع عن اتهام محمود قسوطة باغتصاب طفلة يهودية



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



قرر النائب العسكري العام انه ليس هناك ادلة كافية لادانة محمد قطوسة المعتقل منذ فترة على خلفية قضية اغتصاب الطفلة في المستوطنة بمنطقة بنيامين وعليه تقرر الافراج عنه واعادة ملف التحقيق الى الشرطة لتواصل التحري والبحث عن الجاني .



وتحاول الشرطة استخراج عينات للحمض النووي من الملابس التي لبستها الطفلة في يوم الاغتصاب، قبل نحو اكثر من شهرين ونصف الشهر، لفحص ما اذا تتطابق مع الحمض النووي الخاص بالمتهم ام لا.  وأدلت المعتدى عليها بافادة أخرى أمام محققة الاحداث في الشرطة أمس




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