تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-25 05:15:14 الطقس: أجواء شديدة الحرارة وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة |  2019-06-25 05:24:25 كوشنر: السلطة ترتكب خطأ استراتيجي بعدم الذهاب للبحرين |  2019-06-25 00:05:23 دروجبا: تشيلسي لن يعوض هازارد |  2019-06-24 22:57:46 نادي الليونز في الناصرة يحتفل بتبادل رئاسة النادي باجواء مميزة |  2019-06-24 19:44:13 كفركنا:افتتاح مركز الطفولة والأمومة (الصحية) الشمالي. |  2019-06-24 19:32:02 المصادقة على ميزانية مجلس كفرمندا بقيمة125 مليون شيقل |  2019-06-24 18:00:08 الناصرة:جوشوا يختتم زيارته للناصرة بمشاركة هزيلة |  2019-06-24 17:58:53 ريال مدريد يُعقد المهمة على مانشستر يونايتد |  2019-06-24 17:56:38 6 فوائد مذهلة للفلفل الحلو |  2019-06-24 17:55:35 إثيوبيا- مقتل مدبر الانقلاب الفاشل |  2019-06-24 17:53:39 امريكا تبرر: ترامب يريد جلب الازدهار للفلسطينيين والشرق الأوسط |  2019-06-24 17:50:19 انجاز مشرّف جديد للباحث العرّابي الدّكتور محمود نعامنة |  2019-06-24 16:24:08 رفض فلسطيني عربي دولي لورشة البحرين |  2019-06-24 16:21:46 البيت الأبيض ينشر رسمياً بنود صفقة القرن |  2019-06-24 14:55:50 البرلمان الإيراني: صفقة القرن ستعزز المقاومة الفلسطينية |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كوشنر: السلطة ترتكب خطأ استراتيجي بعدم الذهاب للبحرين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مقاطعة "مؤتمر البحرين"، خطأ استراتيجي.


وبدأ مسؤولون عرب وغربيون الوصول إلى العاصمة البحرينية، المنامة، اليوم الاثنين، للمشاركة في ورشة عمل تهدف، إلى بحث الجانب الاقتصادي لخطة السلام الأمريكية، حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، التي تعرف بـ"صفقة القرن".


وتقاطع القيادة الفلسطينية هذه الورشة، وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) "ورشة المنامة لن يكتب لها النجاح"، مشيرا إلى أنها بنيت على باطل".


وبحسب ما أوردته مجلة "ذا ناشيونال" الإماراتية، فإن كوشنر اعتبر أن القيادة الفلسطينية تتجاهل إمكانية أن تقود "صفقة القرن" إلى تحقيق السلام.


وتابع "عدم حضورهم مؤتمر المنامة يعني أنهم يرتكبون خطأ استراتيجيا، وأعتقد أن هذه الورشة ستكون سببا في تحسين حياة الشعب الفلسطيني".


ولفتت المجلة إلى أن كوشنر، قال ذلك في تصريح صحفي مقتضب، مشيرة إلى قوله "انتقاد الجانب الاقتصادي من خطة السلام (صفقة القرن)، قبل الكشف عنها هو عمل عاطفي".




كلمات متعلقة

كوشنر:, السلطة, ترتكب, خطأ, استراتيجي, بعدم, الذهاب, للبحرين,

تابعونــا

إثيوبيا- مقتل مدبر الانقلاب الفاشل إثيوبيا- مقتل مدبر الانقلاب الفاشل 2019-06-24 | 17:55:35

كشف متحدث باسم مكتب أحمد أبيي رئيس الوزراء الإثيوبي أن أسامنيو تسيغ الجنرال...

امريكا تبرر: ترامب يريد جلب الازدهار للفلسطينيين والشرق الأوسط امريكا تبرر: ترامب يريد جلب الازدهار للفلسطينيين والشرق الأوسط 2019-06-24 | 17:53:39

اصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا قالت فيه إن ادراة الرئيس الامريكي دونالد...

رفض فلسطيني عربي دولي لورشة البحرين رفض فلسطيني عربي دولي لورشة البحرين 2019-06-24 | 16:24:08

أعلنت عدة دول عربية وعالمية مقاطعتها للورشة الاقتصادية التي ستعقدها الإدارة...

البيت الأبيض ينشر رسمياً بنود صفقة القرن البيت الأبيض ينشر رسمياً بنود صفقة القرن 2019-06-24 | 16:21:46

أعلن البيت الأبيض بشكل رسمي عن ملامح خطة "صفقة القرن" والتي جاءت بها الإدارة...

البرلمان الإيراني: صفقة القرن ستعزز المقاومة الفلسطينية البرلمان الإيراني: صفقة القرن ستعزز المقاومة الفلسطينية 2019-06-24 | 14:55:50

اعتبر رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق...

نتنياهو: لقاء أمني ثلاثي غير مسبوق غداً نتنياهو: لقاء أمني ثلاثي غير مسبوق غداً 2019-06-24 | 14:55:13

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن اللقاء الذي سيحضره، الثلاثاء،...

ترامب عن العلاقات مع السعودية: لنأخذ أموالهم ترامب عن العلاقات مع السعودية: لنأخذ أموالهم 2019-06-24 | 09:42:00

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المصالح الاقتصادية مع السعودية أهم من...

زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب جزر إندونيسيا زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب جزر إندونيسيا 2019-06-24 | 08:42:24

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بشدة 7.5 درجة على مقياس ريختر ضرب...

السعودية عن مؤتمر البحرين : يجب الترحيب به السعودية عن مؤتمر البحرين : يجب الترحيب به 2019-06-24 | 08:06:22

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، على أن تحسين وضع...

قتيل و7 مصابين في هجوم على مطار أبها السعودي قتيل و7 مصابين في هجوم على مطار أبها السعودي 2019-06-24 | 08:03:44

أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في هجوم نفذته...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الملحنفارسبدارنةحيفامرتبةاولىفازالعالميةافلامسينمائيةسقوط رافعة شاحنة كابينه صندوق القيادة ورشة بناء دون اصابات حادث عمل تمارا السويطي فصل موظفة عربية بئر ا السبع صورة الشهيد فادي علوان القدس فيسبوك فصل اتصالات بيليفونانفاق كرمل اصابات 30 حافلة حيفا اسعاف شرطة ركاب شاحنة تصادم طلاب كفر مندا بطيخ حلاوة قبل شرائه جهاز معهد وايزمان فحص شراء صالح عبد غره الحليم تدشين شارع 6 مقطع مفترق عميعاد جولاني مسكنة بدون اشارات ضوئية انتظام الدراسة وادي سلامة حضور المدير اجتماع ناصر سواعد محمد عل كلاي وفاة ملاكم اسطورة الملاكمة العالم جهاز تنفسي اصابة مستشفى دكتور مالك خطيب طبيب اسنان التهم الموجهة ضده فرقة دواوين غزة معبر ايرز حفل تقيم احتجاجا منعها دخول القدس اسرائيل المحتلة مخزن منزل عين الاسد قرية غاز اسطوانات اطفاء لم تنفجر اضرار جسيمة مالك خطيب جميل طبيب اسنان السجن 20 شهرا اصابة خطيرة عامل سقط ارتفاع شاهق سقالات رعنانا مستشفى نقله اسعاف شرطة ورشة بناء صلاة التراويح مشاركة واسعة مسجد الفارق مدينة ام الفحم مصرع شابين اطلاق نار اصابة شاب ثالث حادث شرطة اسعاف تحقيق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com