تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-25 00:05:23 دروجبا: تشيلسي لن يعوض هازارد |  2019-06-25 00:00:22 كوشنر: السلطة الفلسطينية ترتكب خطأ استراتيجي بعدم الذهاب للبحرين |  2019-06-24 22:57:46 نادي الليونز في الناصرة يحتفل بتبادل رئاسة النادي باجواء مميزة |  2019-06-24 19:44:13 كفركنا:افتتاح مركز الطفولة والأمومة (الصحية) الشمالي. |  2019-06-24 19:32:02 المصادقة على ميزانية مجلس كفرمندا بقيمة125 مليون شيقل |  2019-06-24 18:00:08 الناصرة:جوشوا يختتم زيارته للناصرة بمشاركة هزيلة |  2019-06-24 17:58:53 ريال مدريد يُعقد المهمة على مانشستر يونايتد |  2019-06-24 17:56:38 6 فوائد مذهلة للفلفل الحلو |  2019-06-24 17:55:35 إثيوبيا- مقتل مدبر الانقلاب الفاشل |  2019-06-24 17:53:39 امريكا تبرر: ترامب يريد جلب الازدهار للفلسطينيين والشرق الأوسط |  2019-06-24 17:50:19 انجاز مشرّف جديد للباحث العرّابي الدّكتور محمود نعامنة |  2019-06-24 16:24:08 رفض فلسطيني عربي دولي لورشة البحرين |  2019-06-24 16:21:46 البيت الأبيض ينشر رسمياً بنود صفقة القرن |  2019-06-24 14:55:50 البرلمان الإيراني: صفقة القرن ستعزز المقاومة الفلسطينية |  2019-06-24 14:55:13 نتنياهو: لقاء أمني ثلاثي غير مسبوق غداً |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

لتقوية المناعة.. اتبع هذه الخطوات!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف الدكتور محمد مخلوف استشاري أمراض الجهاز الهضمي في جامعة عين شمس المصرية عن خطوات تساهم في تقوية الجهاز المناعي للإنسان وتحافظ على كفاءته.

الدكتور محمد مخلوف، وفي تصريحات لـ"العربية.نت"، دعا إلى الحفاظ على نظام غذائي غني بالخضراوات والفواكه التي تحتوي على الفيتامينات ومضادات الأكسدة والأملاح المعدنية لتعزز الجهاز المناعي، مثل السبانخ والزنجبيل والفلفل الأحمر و الأصفر، بالإضافة إلى البروكلي والثوم الذي يحتوي على مادة الأليسين التي تحارب البكتيريا، وتقلل من نسبة العدوى.
كما دعا إلى تناول بعض الحمضيات مثل البرتقال والليمون، كونها تتضمن فيتامينات عدة، منها فيتامين "إيه" و"سي" ومضادات للأكسدة التي تساعد على الوقاية من الأمراض.
استشاري أمراض الجهاز الهضمي في جامعة عين شمس، دعا أيضا إلى تناول الأسماك مثل السلمون والتونة لاحتوائهما على "الأوميغا 3" و"السيلينيوم"، وتقضيان على الفيروسات المختلفة التي تتسبب في الإصابة بالإنفلونزا، مشددا على ضرورة التوازن في تناول هذه العناصر الغذائية حتى لا تتسبب في نتائج عكسية.
الوجبات السريعة تُضعف مناعة الجسمونصح الدكتور محمد مخلوف بضرورة الابتعاد عن الأطعمة التي تتضمن نسبة دهون عالية، كالوجبات السريعة، فضلا عن الأطعمة التي تتضمن كميات كبيرة من السكريات، لأنها تزيد نسبة الإصابة بالأمراض.
قلة النوم والتوتر يؤثران على المناعةودعا الدكتور محمد مخلوف إلى ممارسة الرياضة، لدورها في تقوية الجهاز المناعي، وكشف عن أهمية النوم أيضا للحفاظ على الصحة، مضيفا: "الأفراد الذين ينامون ساعات قليلة يعانون من ضعف المناعة، وهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض"، وبرر ذلك بأن الجهاز المناعي ينتج خلايا الدم البيضاء أثناء النوم، لذلك من المهم أن ينام الإنسان 8 ساعات متواصلة.
لتقوية المناعة.. اتبع هذه الخطوات!




كلمات متعلقة

لتقوية, المناعة.., اتبع, هذه, الخطوات!,

تابعونــا

6 فوائد مذهلة للفلفل الحلو 6 فوائد مذهلة للفلفل الحلو 2019-06-24 | 17:56:38

رغم تباين مسمياته بين مختلف دول العالم، إلا أن فوائده تظل واحدة ومذهلة.. الفلفل...

أطعمة تقوّي المناعة خلال الصيف أطعمة تقوّي المناعة خلال الصيف 2019-06-24 | 14:55:19

مع ارتفاع حرارة الطقس تنشط البكتريا والميكروبات، ونتيجة السفر لقضاء عطلات الصيف...

اكتشاف جديد يعطي أملا لعلاج الأعراض المبكرة لمرض ألزهايمر اكتشاف جديد يعطي أملا لعلاج الأعراض المبكرة لمرض ألزهايمر 2019-06-24 | 13:30:30

أشار بحث جديد إلى أن مرض ألزهايمر قد يكون ناجما عن الشعيرات الدموية في المخ التي...

دراسة تدحض اعتقادا شائعا حول فيتامين D! دراسة تدحض اعتقادا شائعا حول فيتامين D! 2019-06-24 | 10:00:10

توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول مكملات فيتامين D لا يمنع النوبات القلبية أو السكتة...

بطريقة سهلة وجديدة .. كل ما تريد واخسر من وزنك بطريقة سهلة وجديدة .. كل ما تريد واخسر من وزنك 2019-06-24 | 08:07:08

لطالما يشدد خبراء التغذية على أهمية اختيار نوعيات معنية من الأغذية، في حال أراد...

احذروا..هذا ما تفعله الأجهزة اللوحية بأصابع أطفالكم احذروا..هذا ما تفعله الأجهزة اللوحية بأصابع أطفالكم 2019-06-23 | 14:05:54

حذر الأطباء من تعلق الأطفال الشديد بالأجهزة اللوحية واللعب عليها لفترات طويلة،...

5 نصائح "نباتية" من أجل صحة أفضل 5 نصائح "نباتية" من أجل صحة أفضل 2019-06-23 | 13:02:04

من الصعب إقناع الجميع باتباع نظام غذائي نباتي، ولكن يمكن النصح بالاستمتاع ببعض...

فيسبوك قادر على التنبؤ بحالتك الطبية فيسبوك قادر على التنبؤ بحالتك الطبية 2019-06-22 | 09:59:40

أظهرت دراسة حديثة أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تكشف عنك أكثر مما تعتقد؛ فعلى...

أمراض القلب التاجية تسرع التدهور المعرفي المؤدي للخرف أمراض القلب التاجية تسرع التدهور المعرفي المؤدي للخرف 2019-06-21 | 10:43:47

من الطبيعي أن تتلاشى ذاكرة الشخص ووظائفه المعرفية مع تقدمه في السن، حتى لو كان...

اختراق علمي يكشف "المسؤول" عن إدمان الحشيش اختراق علمي يكشف "المسؤول" عن إدمان الحشيش 2019-06-21 | 08:29:02

اكتشف باحثون دنماركيون الجين الذي يُعتقد أنه يزيد من خطر الإدمان على الحشيش أو...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تامر نفار حفل غنائي حيفا بلدية ترفض طلب الوزيرة ميري ريغيف معادية الفنان بوتين مؤيدو محبو الرئيس الروسي كفر ياسيف يوزعون صورته روسيا صديقة الشعوب الثانوية المدرسة التكنولوجية الفوج تخريج تخرج طلابها مشاركة واسعة شفاعمرو غرق سيارات ايلات مدينة امطار فيضانات مطار اسعاف شرطة ضبط سلاح خيرة بيت تفتيش قلنسوة اعتقال شاب مشتبه شرطة مداهمة اتهام شاب محمد يوسف شناوي حليصة حيفا قتل يهودي اطلاق نار اصابة عملية قومية كرهه لليهود ايهاب شويكي مصرع ش اب شعفاط مدينة القدس حادث دراجة نارية شارع بسجات زئيف ثانوية دبورية تخريج احتفال تحتفل طلاب الفوج ال 41 ثواني عشر مدرسة حرق الغرفة الداخلية مقام حسام الدين ابو الهيجاء قرية كوكب ابو الشرطة تحققالمسجد الاقصى صلاة الجمعة شوارع منع دخول المصليناقتحام مركز جماهيري زكي . ذياب سرقة محتوبات ممتلكات بعض الشرطة التحقيق البحث عن الجناةهدم جرافات الداخلية مدينة اللد 3 منازل عائلة شعبان حرس شرطة غضب حي التفاح كرم حجة بناء غير مرخصالافراج سعيد نفاع عضو كنيست سابق السجن مصلحة افراج الشقيقتين عبير وفاء ماهر الماجد القدس اختفاءهدم بيوت بير هداج النقب جرافات الداخلية حملة اقتلاع عرب خيام تشريد عائلات 7 بيوت
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com