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دروجبا: تشيلسي لن يعوض هازارد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يرى الإيفواري ديدييه دروجبا، نجم تشيلسي السابق، أن النادي الإنجليزي لن يعوض البلجيكي إيدين هازارد، الذي رحل إلى ريال مدريد، مشيرًا إلى أنه لا أحد يستطيع أن يحل محله.

وقال دروجبا، خلال فيديو مباشر على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام": "لا أحد يستطيع أن يحل محل هازارد في تشيلسي، إنه لاعب مميز".
وأضاف: "هازارد أسطورة في تشيلسي، وهذه هي الحياة، وهذه هي كرة القدم".
وانضم هازارد لصفوف ريال مدريد، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، ووقع على عقد يمتد حتى صيف 2024 المقبل، بعد 7 سنوات من الإنجازات والألقاب بقميص البلوز، كان آخرها التتويج بلقب الدوري الأوروبي على حساب آرسنال.
وأوضحت تقارير صحفية أن قيمة صفقة انتقال هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد، تبلغ 100 مليون يورو، بالإضافة إلى 68 مليون يورو كمتغيرات.
دروجبا: تشيلسي لن يعوض هازارد




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