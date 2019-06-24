تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-24 22:57:46 نادي الليونز في الناصرة يحتفل بتبادل رئاسة النادي باجواء مميزة |  2019-06-24 19:44:13 كفركنا:افتتاح مركز الطفولة والأمومة (الصحية) الشمالي. |  2019-06-24 19:32:02 المصادقة على ميزانية مجلس كفرمندا بقيمة125 مليون شيقل |  2019-06-24 18:00:08 الناصرة:جوشوا يختتم زيارته للناصرة بمشاركة هزيلة |  2019-06-24 17:58:53 ريال مدريد يُعقد المهمة على مانشستر يونايتد |  2019-06-24 17:56:38 6 فوائد مذهلة للفلفل الحلو |  2019-06-24 17:55:35 إثيوبيا- مقتل مدبر الانقلاب الفاشل |  2019-06-24 17:53:39 امريكا تبرر: ترامب يريد جلب الازدهار للفلسطينيين والشرق الأوسط |  2019-06-24 17:50:19 انجاز مشرّف جديد للباحث العرّابي الدّكتور محمود نعامنة |  2019-06-24 16:24:08 رفض فلسطيني عربي دولي لورشة البحرين |  2019-06-24 16:21:46 البيت الأبيض ينشر رسمياً بنود صفقة القرن |  2019-06-24 14:55:50 البرلمان الإيراني: صفقة القرن ستعزز المقاومة الفلسطينية |  2019-06-24 14:55:13 نتنياهو: لقاء أمني ثلاثي غير مسبوق غداً |  2019-06-24 13:13:33 الهستدروت في حملة من أجل سلامة عمال البناء في مواقع وورش العمل في جميع أنحاء البلاد |  2019-06-24 12:26:47 نكتسح العدوى - حملة جديدة في المركز الطبي باده - بوريا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نادي الليونز في الناصرة يحتفل بتبادل رئاسة النادي باجواء مميزة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



احتفل في قاعة غراند بالاس، في مدينة الناصرة العليا، مساء اليوم الاثنين، بتبادل رئاسة نادي الليونز ونادي ميرزويل النسائي، حيث تسلم نبيل ابو نصار وزوجته سريا الرئاسة من د. الياس اسحاق وزوجته ديانا.


وقد جرى الاحتفال باجواء أخوية طيبة، وبحضور عدد كبير من اعضاء وعضوات ورؤساء سابقين حيث تم تكريم العديد منهم خلال الاحتفال. كما اختار النادي هذا العام تكريم المتطوعة تغريد صالح على سنوات طويلة من التطوع والعطاء في العديد المؤسسات رغم اعاقتها الخلقية.


كما تم تكريم المبدع ساهر عوكل الحاصل على لقب افضل مصمم ازياء في الشرق الاوسط.
وقد تولى عرافة الحفل رجل الاعمال سليم لحام، بينما قامت عميدة النادي د. شوشانا نيسيم بطقس تبادل الرئاسة. كما تم ضم وليد وزجته سناء حسن الى النادي.


وفي الختام تبرع نادي الليونز بمبلغ ١٠٠ الف دولار لصالح تزويد مستشفى الناصرة (الانجليزي) بجهاز CT اضافي، وتسلم المبلغ مدير المستشفى بروفيسور فهد حكيم، وتم التبرع لجمعية الموكب التي تنظم مسيرة الميلاد الاحتفالية كل عام، وقد تسلم مبلغ التبرع رئيس جمعية "الموكب"، نبيل توتري.


واتحف الحضور الفنان العازف خليل كتان، بسلسلة من المعزوفات الابداعية على آلة البزق.





كلمات متعلقة

نادي, الليونز, في, الناصرة, يحتفل, بتبادل, رئاسة, النادي, باجواء, مميزة,

تابعونــا

كفركنا:افتتاح مركز الطفولة والأمومة (الصحية) الشمالي. كفركنا:افتتاح مركز الطفولة والأمومة (الصحية) الشمالي. 2019-06-24 | 19:44:13

شارك رئيس مجلس كفركنا الدكتور يوسف عواودة والنواب السيد عز الدين امارة والسيد عبد...

المصادقة على ميزانية مجلس كفرمندا بقيمة125 مليون شيقل المصادقة على ميزانية مجلس كفرمندا بقيمة125 مليون شيقل 2019-06-24 | 19:32:02

جاء في بيان صادر عن مجلس كفرمندا المحلي :"عقدت اليوم الاثنين 24.6.2019 في مجلس كفر مندا...

الناصرة:جوشوا يختتم زيارته للناصرة بمشاركة هزيلة الناصرة:جوشوا يختتم زيارته للناصرة بمشاركة هزيلة 2019-06-24 | 18:00:08

انطلقت بعد ظهر اليوم الاثنين الامسية الثانية للمدعو تي بي جوشوا في مدينة الناصرة...

انجاز مشرّف جديد للباحث العرّابي الدّكتور محمود نعامنة انجاز مشرّف جديد للباحث العرّابي الدّكتور محمود نعامنة 2019-06-24 | 17:50:19

تلقّى الباحث الشّاب الدّكتور محمود نعامنة دعوة من دار النشر "بريل" أكبر وأعرق دار...

الهستدروت في حملة من أجل سلامة عمال البناء في مواقع وورش العمل في جميع أنحاء البلاد الهستدروت في حملة من أجل سلامة عمال البناء في مواقع وورش العمل في جميع أنحاء البلاد 2019-06-24 | 13:13:33

انطلقت الهستدروت في هذه الايام بحملة اعلانية تشمل مواقع البناء في جميع أنحاء...

نكتسح العدوى - حملة جديدة في المركز الطبي باده - بوريا نكتسح العدوى - حملة جديدة في المركز الطبي باده - بوريا 2019-06-24 | 12:26:47

‏ أطلق المركز الطبي باده - بوريا في شهر آذار/ مارس، حملة واسعة النطاق تهدف لرفع...

العطلة الصيفية الماضية حصدت ارواح 26 طفلا معظمهم غرقا و 46% من حالات الوفاة كانت من نصيب الاولاد العرب العطلة الصيفية الماضية حصدت ارواح 26 طفلا معظمهم غرقا و 46% من حالات الوفاة كانت من نصيب الاولاد العرب 2019-06-24 | 12:43:24

تبدأ نهاية هذا الاسبوع العطلة الصيفية للأولاد الذين يتعلمون في رياض الاطفال...

بعثة طلابية من مسار الممتازين في الكلية الاكاديمية العربية للتربية - حيفا تشارك في مؤتمر دولي في قبرص بعثة طلابية من مسار الممتازين في الكلية الاكاديمية العربية للتربية - حيفا تشارك في مؤتمر دولي في قبرص 2019-06-24 | 12:18:19

عاد الى البلاد مؤخراً وفد طلابي من الكلية الأكاديمية العربية للتربية في...

جبارين: تشخيص العسر التعلمي في المؤسسات الأكاديمية يتوفر لأول مرة بالعربية جبارين: تشخيص العسر التعلمي في المؤسسات الأكاديمية يتوفر لأول مرة بالعربية 2019-06-24 | 12:04:59

كشفت المعطيات التي حصل عليها النائب د. يوسف جبارين من المركز القطري...

تسرّب مادة كيماوية في منطقة صناعية قرب القدس تسرّب مادة كيماوية في منطقة صناعية قرب القدس 2019-06-24 | 11:43:53

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids المدني علي سلاح تصريحات تدخل انتخابات الكنيست ابو مازن عباس جلبواع شعارات تعايش عرب يهود حياة مشتركة وقفة غرق 4 اشخاص اصابة احدهم حرجة شاطئ الطلاب مدينة اسعاف خفر السواحل مصرع شاب نضال حمزة طمرة حادث طرق مروع مصرع وفاة دون عمد قتل كحول ثم عكس السير اتهام شاب طبريا مصرع عامل كابول مرشد سالم سقط عليه جسم ثقيل ورشة بنءا مدينة حيفا اسعاف شرطة مستشفىميري ريجيف تامر نفار تغادر المنصة قصيدة محمود درويش مصرع شاب طعن صور باهر القدس شجار عائلات مقتل شرقي البنك العربي لئومي دمج اتفاق اللجنة القطرية موظفي الاسرائيلي عرب اضرام حرق النار صف صفوف الشبلي الشرطة اعتقال مشتبه اقرث قداس اهالي تهجير مهجرة العودة الى ذكرى التهجير مصرع سائق اشتعال احترقت سيارته مركبته شاحنة شارع 40 اللد قرب الشرطة اسعاف اطلاق مصرع نار حيفا تعرض حادث اصابة خطيرة الشرطة اسعاف البحث عن المشتبه تسرب مادة امونيا مصنع قرب نهاريا فجر اليوم لوحمي هغيتؤوت شاهدوا فيديو الاجاويداحتراق محل . اراجيل معسل سجائر روتانا مدينة عرابة خسائر جسيمة تماس كهربائي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com