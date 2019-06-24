نادي, الليونز, في, الناصرة, يحتفل, بتبادل, رئاسة, النادي, باجواء, مميزة,

احتفل في قاعة غراند بالاس، في مدينة الناصرة العليا، مساء اليوم الاثنين، بتبادل رئاسة نادي الليونز ونادي ميرزويل النسائي، حيث تسلم نبيل ابو نصار وزوجته سريا الرئاسة من د. الياس اسحاق وزوجته ديانا.





وقد جرى الاحتفال باجواء أخوية طيبة، وبحضور عدد كبير من اعضاء وعضوات ورؤساء سابقين حيث تم تكريم العديد منهم خلال الاحتفال. كما اختار النادي هذا العام تكريم المتطوعة تغريد صالح على سنوات طويلة من التطوع والعطاء في العديد المؤسسات رغم اعاقتها الخلقية.



كما تم تكريم المبدع ساهر عوكل الحاصل على لقب افضل مصمم ازياء في الشرق الاوسط.

وقد تولى عرافة الحفل رجل الاعمال سليم لحام، بينما قامت عميدة النادي د. شوشانا نيسيم بطقس تبادل الرئاسة. كما تم ضم وليد وزجته سناء حسن الى النادي.



وفي الختام تبرع نادي الليونز بمبلغ ١٠٠ الف دولار لصالح تزويد مستشفى الناصرة (الانجليزي) بجهاز CT اضافي، وتسلم المبلغ مدير المستشفى بروفيسور فهد حكيم، وتم التبرع لجمعية الموكب التي تنظم مسيرة الميلاد الاحتفالية كل عام، وقد تسلم مبلغ التبرع رئيس جمعية "الموكب"، نبيل توتري.



واتحف الحضور الفنان العازف خليل كتان، بسلسلة من المعزوفات الابداعية على آلة البزق.