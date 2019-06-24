كفركنا:افتتاح, مركز, الطفولة, والأمومة, (الصحية), الشمالي.,

وقد شارك في الحفل السيدة "زهافا أفراتي" من لواء الشمال في وزارة الصحة إلى جانب مدير عام المجلس ومديري أقسام وموظفين في المجلس.
وقد أثنت مندوبة الوزارة على نشاطات مجلس كفركنا المحلي وأعماله في مجال صحة الجمهور.
وقد شارك في الحفل السيدة "زهافا أفراتي" من لواء الشمال في وزارة الصحة إلى جانب مدير عام المجلس ومديري أقسام وموظفين في المجلس.
وقد أثنت مندوبة الوزارة على نشاطات مجلس كفركنا المحلي وأعماله في مجال صحة الجمهور.
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