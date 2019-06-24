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كفركنا:افتتاح مركز الطفولة والأمومة (الصحية) الشمالي.



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شارك رئيس مجلس كفركنا الدكتور يوسف عواودة والنواب السيد عز الدين امارة والسيد عبد الحكيم طه والسيد طارق عباس بافتتاح مركز الطفولة والأمومة الذي سيخدم الأهالي في الأحياء الشمالية للبلدة وذلك بعد إعادة ترميمه وتجهيزه بالمعدات الطبية الحديثة، وقد كان المركز متوقفا عن العمل منذ مدة طويلة مما أضطر الأمهات إلى الحصول على الخدمة من المراكز الأخرى.


وقد شارك في الحفل السيدة "زهافا أفراتي" من لواء الشمال في وزارة الصحة إلى جانب مدير عام المجلس ومديري أقسام وموظفين في المجلس.


وقد أثنت مندوبة الوزارة على نشاطات مجلس كفركنا المحلي وأعماله في مجال صحة الجمهور.





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