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المصادقة على ميزانية مجلس كفرمندا بقيمة125 مليون شيقل



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جاء في بيان صادر عن مجلس كفرمندا المحلي :"عقدت اليوم الاثنين 24.6.2019 في مجلس كفر مندا المحلي جلسة خاصة لإقرار إقتراح ميزانية لعام 2019 والتي تبلغ نحو 125 مليون شيكل.

حضر الجلسة جميع اعضاء المجلس المحلي، صالح خطبا قائم مقام وزارة الداخلية في لواء الشمال، حيث قام رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم بعرض الميزانية للتصويت، وقد صوت جميع الأعضاء بالإجماع لصالح إقرار الميزانية.
كما قدم محاسب المجلس المحلي عدنان حلومه بشرح مختصر عن أهم بنود الميزانية بالأرقام، وفي ختام الجلسة شكر السيد صالح خطبا رئيس المجلس المحلي والأعضاء لجهودهم من أجل إقرار الميزانية.




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