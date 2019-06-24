انطلاق, امسية, جوشوا, الثانية, في, الناصرة, بمشاركة, هزيلة,

انطلقت بعد ظهر اليوم الاثنين الامسية الثانية للمدعو تي بي جوشوا في مدينة الناصرة وذلك بمشاركة ضئيلة من مؤيديه في منطقة جبل القفزة .

حيث يستمر جوشوا بمعالجة المرضى حسب اقواله واخراج الشياطين منهم وسط سخط شديد من اهالي المدينة .وقد صعد جوشوا الى المنصة وسط حشود كبيرة من مؤيديه وقام بطقوس غريبة منها طرد الشياطين من اجساد المؤمنين حسب معتقداتهم , حيث قاموا بحركات غريبة اثارت استغراب الحضور .