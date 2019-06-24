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انطلاق امسية جوشوا الثانية في الناصرة بمشاركة هزيلة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



انطلقت بعد ظهر اليوم الاثنين الامسية الثانية للمدعو تي بي جوشوا في مدينة الناصرة وذلك بمشاركة ضئيلة من مؤيديه في منطقة جبل القفزة .


حيث يستمر جوشوا بمعالجة المرضى حسب اقواله واخراج الشياطين منهم وسط سخط شديد من اهالي المدينة .

وقد صعد جوشوا الى المنصة وسط حشود كبيرة من مؤيديه وقام بطقوس غريبة منها طرد الشياطين من اجساد المؤمنين حسب معتقداتهم , حيث قاموا بحركات غريبة اثارت استغراب الحضور .




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