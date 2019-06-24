تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-24 18:00:08 انطلاق امسية جوشوا الثانية في الناصرة بمشاركة هزيلة |  2019-06-24 17:58:53 ريال مدريد يُعقد المهمة على مانشستر يونايتد |  2019-06-24 17:56:38 6 فوائد مذهلة للفلفل الحلو |  2019-06-24 17:55:35 إثيوبيا- مقتل مدبر الانقلاب الفاشل |  2019-06-24 17:53:39 امريكا تبرر: ترامب يريد جلب الازدهار للفلسطينيين والشرق الأوسط |  2019-06-24 17:50:19 انجاز مشرّف جديد للباحث العرّابي الدّكتور محمود نعامنة |  2019-06-24 16:24:08 رفض فلسطيني عربي دولي لورشة البحرين |  2019-06-24 16:21:46 البيت الأبيض ينشر رسمياً بنود صفقة القرن |  2019-06-24 14:55:50 البرلمان الإيراني: صفقة القرن ستعزز المقاومة الفلسطينية |  2019-06-24 14:55:13 نتنياهو: لقاء أمني ثلاثي غير مسبوق غداً |  2019-06-24 13:13:33 الهستدروت في حملة من أجل سلامة عمال البناء في مواقع وورش العمل في جميع أنحاء البلاد |  2019-06-24 12:26:47 نكتسح العدوى - حملة جديدة في المركز الطبي باده - بوريا |  2019-06-24 12:43:24 العطلة الصيفية الماضية حصدت ارواح 26 طفلا معظمهم غرقا و 46% من حالات الوفاة كانت من نصيب الاولاد العرب |  2019-06-24 12:18:19 بعثة طلابية من مسار الممتازين في الكلية الاكاديمية العربية للتربية - حيفا تشارك في مؤتمر دولي في قبرص |  2019-06-24 12:04:59 جبارين: تشخيص العسر التعلمي في المؤسسات الأكاديمية يتوفر لأول مرة بالعربية |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ريال مدريد يُعقد المهمة على مانشستر يونايتد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يرى تقرير صحفي أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، طلب مبلغًا فلكيًا من أجل التخلي عن أحد لاعبي الفريق الملكي لصالح مانشستر يونايتد.

وأشار موقع صحيفة "ديلي ستار"، أن ريال مدريد يريد الحصول على مبلغ 482 مليون يورو، من أجل التخلي عن خدمات رافائيل فاران لصالح الشياطين الحمر.
ويريد مانشستر يونايتد، التعاقد بشتى الطرق مع فاران في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ يرى النادي الإنجليزي أن مدافع ريال مدريد، يمكن أن يساعد في حل مشاكل المانيو الدفاعية.
ونوه الموقع أن بيريز لا ينوي التخلي عن فاران، ويدرك أن فريق "الشياطين الحمر" لن يدفع هذا المبلغ المالي الكبير.
يُشار إلى أن رافائيل فاران يحظى بإعجاب مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، الذي يريد العودة بالفريق إلى منصات التتويج المحلية والقارية.
ريال مدريد يُعقد المهمة على مانشستر يونايتد




كلمات متعلقة

ريال, مدريد, يُعقد, المهمة, على, مانشستر, يونايتد,

تابعونــا

نيمار يُخبر سان جيرمان بقراره النهائي نيمار يُخبر سان جيرمان بقراره النهائي 2019-06-24 | 14:55:04

كشف تقرير صحفي فرنسي، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا أخبر ناديه باريس سان جيرمان،...

ميسي يتلقى هدية من نوع خاص بمناسبة عيد ميلاده ال 32 ميسي يتلقى هدية من نوع خاص بمناسبة عيد ميلاده ال 32 2019-06-24 | 13:30:04

يحتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف نادي برشلونة الإسباني اليوم، بعيد ميلاده...

رونالدو يترك 20 الف دولار إكرامية بمنتجع قضى اجازته فيه رونالدو يترك 20 الف دولار إكرامية بمنتجع قضى اجازته فيه 2019-06-24 | 11:46:29

استغل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس نهاية المنافسات في...

كارفاليو يتوقع مستقبل هازارد مع ريال مدريد كارفاليو يتوقع مستقبل هازارد مع ريال مدريد 2019-06-24 | 11:32:38

كشف ريكاردو كارفاليو، مدافع تشيلسي وريال مدريد السابق، عن بعض العوامل التي...

اتهامات تحرش تعكر صفو المنتخب المصري واستبعاد لاعب اتهامات تحرش تعكر صفو المنتخب المصري واستبعاد لاعب 2019-06-24 | 10:00:06

قرر المكسيكي خافيير أجيري مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، استبعاد عمرو وردة لاعب...

مدرب الجزائر يرفض المقارنة بين محرز وصلاح مدرب الجزائر يرفض المقارنة بين محرز وصلاح 2019-06-24 | 10:15:56

رفض مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، المقارنة بين نجم فريقه رياض محرز وقائد...

الراتب السنوي المحتمل لنيمار في برشلونة - 22 مليون يورو الراتب السنوي المحتمل لنيمار في برشلونة - 22 مليون يورو 2019-06-24 | 08:08:14

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم ، عن القيمة المحتملة لراتب البرازيلي نيمار دا سيلفا،...

ثنائية الأرجنتين تبخر أحلام قطر في كوبا أمريكا ثنائية الأرجنتين تبخر أحلام قطر في كوبا أمريكا 2019-06-24 | 00:21:00

حجز المنتخب الأرجنتيني بطاقته إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019،...

البرازيل تقدم خدمة جليلة للأرجنتين في كوبا أمريكا البرازيل تقدم خدمة جليلة للأرجنتين في كوبا أمريكا 2019-06-23 | 14:07:27

أكد تقرير صحفي أرجنتيني، اليوم الأحد، أن منتخب البرازيل قدم خدمة جليلة لراقصي...

ريال مدريد يقرر الانسحاب من صفقة بوجبا ريال مدريد يقرر الانسحاب من صفقة بوجبا 2019-06-23 | 13:05:19

كشف تقرير صحفي فرنسي اليوم الأحد، عن الوجهة المحتملة لبول بوجبا، لاعب وسط مانشستر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كفر مندا جثة محروقة العثور الشرطة مكب نفايات بلدة قرية الشرطة مسجاف حريق مكاتب بتسيلم حقوق الانسان القدس مدينة طاقم تحقيق اضرار النيران اطفاء الناصرة مواجهات تنظر تمديد اعتقال مواجهات الناصرة ايمن عودة ريال مدريدمباشربث مباشراون لاين يلا شوت برشلونةيلا شوت ريال مدريد مباشرمشاهدة مباراة ريال مدريداطلاق نار على بيت ام الفحم اصابة امرأة لشرطة تحقق اصابة طفل حرجة وعاء طشت ماء رهط مدينة منزل داخل سطح اهالي حي وادي العين قرية عرابه اغلاق شارع احتجاج غرق بيوت اسفلتضياء زبيدي محمد القريناوي مصرع طالبي طب رومانيا حادث طرق مروع تمديد اعتقال مشتبه نشأت ملحم مساعدة شاب عرعره عملي تل ابيب عامل البعينة حيفا منطقة سقوطه ارتفاع شاهق قرية مستشفى اسعاف شرطة تحقيق سطو مسلح محل مجوهرات اعتقال 3 شبان عرب من يافا فيسبوك تحريض ضد العرب نتسيرت عيليت شاب يهودي فيسبوك اليهود نحف حادث طرق فقد السيطرة على سيارته مطاردة بوليسية مدخل بيت استنفار في منطقة نهاريا بحثا عن امرأة تنوي تنفيذ عملية الطيبة شابةتسرب مواد خطرة مصنع يوكنعام استنفار القوات الخاصة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com