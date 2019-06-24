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6 فوائد مذهلة للفلفل الحلو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رغم تباين مسمياته بين مختلف دول العالم، إلا أن فوائده تظل واحدة ومذهلة.. الفلفل الحلو، أو الفليفلة الحلوة، البابريكا أو الفلفل الرومي يتميز باحتوائه على نسبة كبيرة من فيتامين "C"، الكالسيوم، الماغنسيوم، البوتاسيوم والعديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى الهامة للجسم، فضلاً عن محتواه المنخفض من الكربوهيدرات أو السعرات الحرارية والدهون.

ويفضل البعض تناوله نيئاً، بينما يضيفه آخرون إلى أطباقهم المطهية، ومن الممكن كذلك تجفيف الفلفل الحلو وتحويله إلى مسحوق يستخدم كإحدى أنواع البهارات وتسمى بابريكا، وهي تضيف للطعام نكهة مميزة.
وإليكم فيما يلي 6 فوائد مذهلة للفلفل الحلو ستجعلكم تحرصون على تناوله يومياً، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة:

إنقاص الوزنيعزّز تناول الفليفلة من عملية التمثيل الغذائي عن طريق خفض الدهون الثلاثية (التي يتم تخزينها في كريات الدم) الأمر الذي يساعد في حرق السعرات الحرارية والحفاظ على المستويات المطلوبة من الكوليسترول، كما يمنع الفلفل الحلو عسر الهضم.
الوقاية من السرطانأكّدت بعض الدراسات أن الفليفلة لديها القدرة على تجويع الخلايا السرطانية، وبالتالي التخلص منها ومنع نموها، كما أن تناوله بشكل يومي يوفر الحماية من الإصابة بالسرطان أساساً.
مسكن طبيعي للألمبفضل خصائصه المضادة للالتهاب، يخفف الفلفل الحلو من الألم المرتبط بالأعصاب كالحزام الناري، و الهربس وهو التهاب جلدي مرتبط بالأعصاب أيضاً، لذا يستخدم كمركب في بعض الأدوية الجلدية.

تقوية المناعةكونه غنيا بفيتامين C، يحسّن الفلفل الحلو مناعة الجسم، حيث يحفّز الخلايا البيضاء على محاربة العدوى، كما يمنع فيتامين C والفلافونويد الموجود في الفليفلة أيضا مشاكل التنفس مثل التهابات الرئة والربو وغيرها.
تحسين صحة القلبأكدت الدراسات أن مركبات الفلافونويد الموجودة في الفلفل الحلو تساهم في الوقاية من أمراض القلب التاجية، لكونها موسِّعة للأوعية الدموية، تساعد في تحسين انخفاض ضغط الدم وانخفاض معدل ضربات القلب، وهذا بدوره يساعد في تحسين تدفق الدم مما يؤدي إلى وصول الأكسجين للأنسجة على النحو المطلوب.

علاج اضطرابات الجهاز الهضميتحتوي الفليفلة على حمض التانين الذي يلعب دورا رئيسيا في علاج الاضطرابات المعدية المعوية، مثل الإسهال والدوسنتاريا، وغيرها من الاضطرابات الميكروبية، وهو يشبه الصمغ، لذلك فهو يساعد في حماية بطانة المعدة ومنع الإصابة بالقرحة.
6 فوائد مذهلة للفلفل الحلو




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