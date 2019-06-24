تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-24 18:00:08 انطلاق امسية جوشوا الثانية في الناصرة بمشاركة هزيلة |  2019-06-24 17:58:53 ريال مدريد يُعقد المهمة على مانشستر يونايتد |  2019-06-24 17:56:38 6 فوائد مذهلة للفلفل الحلو |  2019-06-24 17:55:35 إثيوبيا- مقتل مدبر الانقلاب الفاشل |  2019-06-24 17:53:39 امريكا تبرر: ترامب يريد جلب الازدهار للفلسطينيين والشرق الأوسط |  2019-06-24 17:50:19 انجاز مشرّف جديد للباحث العرّابي الدّكتور محمود نعامنة |  2019-06-24 16:24:08 رفض فلسطيني عربي دولي لورشة البحرين |  2019-06-24 16:21:46 البيت الأبيض ينشر رسمياً بنود صفقة القرن |  2019-06-24 14:55:50 البرلمان الإيراني: صفقة القرن ستعزز المقاومة الفلسطينية |  2019-06-24 14:55:13 نتنياهو: لقاء أمني ثلاثي غير مسبوق غداً |  2019-06-24 13:13:33 الهستدروت في حملة من أجل سلامة عمال البناء في مواقع وورش العمل في جميع أنحاء البلاد |  2019-06-24 12:26:47 نكتسح العدوى - حملة جديدة في المركز الطبي باده - بوريا |  2019-06-24 12:43:24 العطلة الصيفية الماضية حصدت ارواح 26 طفلا معظمهم غرقا و 46% من حالات الوفاة كانت من نصيب الاولاد العرب |  2019-06-24 12:18:19 بعثة طلابية من مسار الممتازين في الكلية الاكاديمية العربية للتربية - حيفا تشارك في مؤتمر دولي في قبرص |  2019-06-24 12:04:59 جبارين: تشخيص العسر التعلمي في المؤسسات الأكاديمية يتوفر لأول مرة بالعربية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

انجاز مشرّف جديد للباحث العرّابي الدّكتور محمود نعامنة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تلقّى الباحث الشّاب الدّكتور محمود نعامنة دعوة من دار النشر "بريل" أكبر وأعرق دار نشر أكاديميّة للعلوم الإنسانيّة دعوة لتأسيس دائرة المعارف الصّوفيّة الأكبر من نوعها، ويعد الباحث الدّكتور نعامنة من الباحثين العالميين في هذا المجال سيّما بعد دراساته وكتبه الكثيرة التي نشرها في شتى انحاء العالم، ويقول الدّكتور نعامنة: "إن نشرة واحدة في هذه الموسوعة تساوي عشرات الدّراسات والكتب في هذا المجال؛ وهذه أفضل قفزة نوعيّة أصل إليها أكاديميًا"..


يهدي الدّكتور محمود نعامنة نجاحه العملاق هذا إلى بلده عرّابه؛ وإلى والده وأمّه أبو أشرف وأم أشرف وإلى زوجته وأبنائه وأخوته؛ وإلى كلّ الأحرار في هذا العالم...




كلمات متعلقة

انجاز, مشرّف, جديد, للباحث, العرّابي, الدّكتور, محمود, نعامنة,

تابعونــا

انطلاق امسية جوشوا الثانية في الناصرة بمشاركة هزيلة انطلاق امسية جوشوا الثانية في الناصرة بمشاركة هزيلة 2019-06-24 | 18:00:08

انطلقت بعد ظهر اليوم الاثنين الامسية الثانية للمدعو تي بي جوشوا في مدينة الناصرة...

الهستدروت في حملة من أجل سلامة عمال البناء في مواقع وورش العمل في جميع أنحاء البلاد الهستدروت في حملة من أجل سلامة عمال البناء في مواقع وورش العمل في جميع أنحاء البلاد 2019-06-24 | 13:13:33

انطلقت الهستدروت في هذه الايام بحملة اعلانية تشمل مواقع البناء في جميع أنحاء...

نكتسح العدوى - حملة جديدة في المركز الطبي باده - بوريا نكتسح العدوى - حملة جديدة في المركز الطبي باده - بوريا 2019-06-24 | 12:26:47

‏ أطلق المركز الطبي باده - بوريا في شهر آذار/ مارس، حملة واسعة النطاق تهدف لرفع...

العطلة الصيفية الماضية حصدت ارواح 26 طفلا معظمهم غرقا و 46% من حالات الوفاة كانت من نصيب الاولاد العرب العطلة الصيفية الماضية حصدت ارواح 26 طفلا معظمهم غرقا و 46% من حالات الوفاة كانت من نصيب الاولاد العرب 2019-06-24 | 12:43:24

تبدأ نهاية هذا الاسبوع العطلة الصيفية للأولاد الذين يتعلمون في رياض الاطفال...

بعثة طلابية من مسار الممتازين في الكلية الاكاديمية العربية للتربية - حيفا تشارك في مؤتمر دولي في قبرص بعثة طلابية من مسار الممتازين في الكلية الاكاديمية العربية للتربية - حيفا تشارك في مؤتمر دولي في قبرص 2019-06-24 | 12:18:19

عاد الى البلاد مؤخراً وفد طلابي من الكلية الأكاديمية العربية للتربية في...

جبارين: تشخيص العسر التعلمي في المؤسسات الأكاديمية يتوفر لأول مرة بالعربية جبارين: تشخيص العسر التعلمي في المؤسسات الأكاديمية يتوفر لأول مرة بالعربية 2019-06-24 | 12:04:59

كشفت المعطيات التي حصل عليها النائب د. يوسف جبارين من المركز القطري...

تسرّب مادة كيماوية في منطقة صناعية قرب القدس تسرّب مادة كيماوية في منطقة صناعية قرب القدس 2019-06-24 | 11:43:53

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ...

طمرة - اصابة خطيرة لشخص جراء سقوطه من الطابق الرابع طمرة - اصابة خطيرة لشخص جراء سقوطه من الطابق الرابع 2019-06-24 | 11:10:06

تعرض شخص لاصابات خطيرة جراء سقوطه من الطابق الرابع بمدينة طمرة اليوم . طاقم...

اصابة سائقة سقطت سيارتها من موقف شاهق ببناية بالقدس اصابة سائقة سقطت سيارتها من موقف شاهق ببناية بالقدس 2019-06-24 | 10:07:32

جاءنا من مكتب المتحدث الرسمي باسم سلطة الإطفاء والانقاذ، كايد ظاهر صباح اليوم...

العنف على الشوارع : أكثر من 70 ٪ من السائقين العرب شهدوا شجارا على الطريق في العام الماضي‎ العنف على الشوارع : أكثر من 70 ٪ من السائقين العرب شهدوا شجارا على الطريق في العام الماضي‎ 2019-06-24 | 10:00:59

في السنوات الأخيرة شهدنا العديد من مقاطع الفيديو التي يتم نشرها في الأخبار وعلى...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصطفى عبد يوسف قويدر تشييع النقب الجنوب أب ابنه حادث طرق مروع ضحايا احتراق محل . اراجيل معسل سجائر روتانا مدينة عرابة خسائر جسيمة تماس كهربائي مصرع شاب مقتل حادث طرق مروع شارع 31 عراد الجنوب النقب شرطة اسعاف سيارة شاحنة اضراب مدارس الجديدة المكر اطلاق نار غرفة مديرة مدرسة النجاح الابتدائية شرطة تجدد شجار عائلي كفر مندا استعمال مفرقعات مواجهات عنيفة شرطة اضرار حجارةملهم زريقي متطوع كفر كنا لاجئين سوريين شواطئ اليونان تخليص عامل سقط من ارتفاع شاهق ورشة بناء هود هشارون مستشفى اسعاف شرطة تحقيق معالي كلار العازف عالمي باريس رسالة باراك اوباما لاجل السلام في العالم مصرع عاملان سقطا من ارتفاع شاهق 7 قتلى عرب رميا بالرصاص اطلاق نار بيت جن ام الفحم بسمة طبعون عبلين توصيل الكهرباء ايصال كنيسة اقرث المهجرة مد خط بدء احتراق سيارتين عكا محطة وقود استنفار اطفاء اخماد اشتعال نوبة قلبية هنغاريا وفاة الشابة أمل يونس شكري هنغاريا رحلة استجمام توفيق اغبارية ام الفحم اطلاق 21 رصاصة سيارة شقيقي مركونة حي الميدان مدينة شرطة حسين ابو رعد اطلاق نار سهرة حناء ام الفحم مقتل الشاب مشتبه
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com