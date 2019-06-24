انجاز, مشرّف, جديد, للباحث, العرّابي, الدّكتور, محمود, نعامنة,

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انطلقت بعد ظهر اليوم الاثنين الامسية الثانية للمدعو تي بي جوشوا في مدينة الناصرة...
انطلقت الهستدروت في هذه الايام بحملة اعلانية تشمل مواقع البناء في جميع أنحاء...
أطلق المركز الطبي باده - بوريا في شهر آذار/ مارس، حملة واسعة النطاق تهدف لرفع...
تبدأ نهاية هذا الاسبوع العطلة الصيفية للأولاد الذين يتعلمون في رياض الاطفال...
عاد الى البلاد مؤخراً وفد طلابي من الكلية الأكاديمية العربية للتربية في...
كشفت المعطيات التي حصل عليها النائب د. يوسف جبارين من المركز القطري...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ...
تعرض شخص لاصابات خطيرة جراء سقوطه من الطابق الرابع بمدينة طمرة اليوم . طاقم...
جاءنا من مكتب المتحدث الرسمي باسم سلطة الإطفاء والانقاذ، كايد ظاهر صباح اليوم...
في السنوات الأخيرة شهدنا العديد من مقاطع الفيديو التي يتم نشرها في الأخبار وعلى...