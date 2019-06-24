انجاز, مشرّف, جديد, للباحث, العرّابي, الدّكتور, محمود, نعامنة,

تلقّى الباحث الشّاب الدّكتور محمود نعامنة دعوة من دار النشر "بريل" أكبر وأعرق دار نشر أكاديميّة للعلوم الإنسانيّة دعوة لتأسيس دائرة المعارف الصّوفيّة الأكبر من نوعها، ويعد الباحث الدّكتور نعامنة من الباحثين العالميين في هذا المجال سيّما بعد دراساته وكتبه الكثيرة التي نشرها في شتى انحاء العالم، ويقول الدّكتور نعامنة: "إن نشرة واحدة في هذه الموسوعة تساوي عشرات الدّراسات والكتب في هذا المجال؛ وهذه أفضل قفزة نوعيّة أصل إليها أكاديميًا"..

يهدي الدّكتور محمود نعامنة نجاحه العملاق هذا إلى بلده عرّابه؛ وإلى والده وأمّه أبو أشرف وأم أشرف وإلى زوجته وأبنائه وأخوته؛ وإلى كلّ الأحرار في هذا العالم...