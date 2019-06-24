رفض, فلسطيني, عربي, دولي, لورشة, البحرين,

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أعلن البيت الأبيض بشكل رسمي عن ملامح خطة "صفقة القرن" والتي جاءت بها الإدارة...
اعتبر رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق...
قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن اللقاء الذي سيحضره، الثلاثاء،...
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المصالح الاقتصادية مع السعودية أهم من...
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بشدة 7.5 درجة على مقياس ريختر ضرب...
أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، على أن تحسين وضع...
أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في هجوم نفذته...
فاز مرشح المعارضة التركية، أكرم إمام أوغلو، بانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول،...
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم ، أنه لم يرسل رسالة إلى طهران يحذرها من...
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستدرس خطة الرئيس...