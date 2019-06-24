رفض, فلسطيني, عربي, دولي, لورشة, البحرين,

أعلنت عدة دول عربية وعالمية مقاطعتها للورشة الاقتصادية التي ستعقدها الإدارة الأميركية في العاصمة البحرينية المنامة، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، كمقدمة لما يسمى "صفقة القرن"، التي تهدف إلى تصفية المشروع الوطني الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وحق العودة للاجئين وكافة الحقوق التي كفلتها الشرعية الدولية.

وعشية انعقاد الورشة، تشهد عدة عواصم عربية تظاهرات شعبية وفعاليات رافضة للمؤامرة الأميركية ومتضامنة مع شعبنا الفلسطيني، وحقه في تقرير مصيره.وأعلن لبنان والعراق مقاطعتهما الرسمية لورشة البحرين، مؤكدةً التزامها بالموقف الفلسطيني الرافض لاستبدال الحل السياسي بحلول اقتصادية.وقال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري: إن المؤتمر الدولي المزمع عقده في البحرين هو بمثابة رشوة لدول المنطقة لتقبل بخطة السلام الأميركية.