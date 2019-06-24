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هل توقف تصوير فيلم تامر حسني الجديد بسبب مشاكل مع الرقابة؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد الجدل الذي أثير في الساعات الماضية عن توقف تصوير فيلم "كل سنة وانت طيب" للفنان المصري ​تامر حسني​ بسبب رفض الرقابة إعطائه التصاريح اللازمة، نفى مصدر من داخل إدارة الرقابة على المصنفات الفنية في مصر هذه الأخبار.



وأضاف المصدر انه بعد إنتهاء تصوير الجزء الخاص من الفيلم في لبنان، حصلت الشركة المنتجة على كل ما يلزم من أجل إستكمال العمل في مصر من خلال طلب الموافقة على تصريح التصوير في القاهرة  وكان من الضروري أن يمر الفيلم بالإجراءات القانونية المتبعة عند التعامل مع "الأفلام العربية" وأولها عرض ملخص القصة والسيناريو كاملا، وتحديد مواقع التصوير، وقائمة النجوم المشاركين في العمل، وبعدها تم منح صناع الفيلم الموافقات المطلوبة لاستكمال تصوير مشاهده، على أن يعرض الفيلم كاملا على الرقابة مرة أخرى للحصول على تصريح بالعرض في قاعات السينما بعد تصنيفه عمريا وفقا للقواعد المتبعة.




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