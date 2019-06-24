تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-24 16:24:08 رفض فلسطيني عربي دولي لورشة البحرين |  2019-06-24 16:21:46 البيت الأبيض ينشر رسمياً بنود صفقة القرن |  2019-06-24 14:55:50 البرلمان الإيراني: صفقة القرن ستعزز المقاومة الفلسطينية |  2019-06-24 14:55:13 نتنياهو: لقاء أمني ثلاثي غير مسبوق غداً |  2019-06-24 13:13:33 الهستدروت في حملة من أجل سلامة عمال البناء في مواقع وورش العمل في جميع أنحاء البلاد |  2019-06-24 12:26:47 نكتسح العدوى - حملة جديدة في المركز الطبي باده - بوريا |  2019-06-24 12:43:24 العطلة الصيفية الماضية حصدت ارواح 26 طفلا معظمهم غرقا و 46% من حالات الوفاة كانت من نصيب الاولاد العرب |  2019-06-24 12:18:19 بعثة طلابية من مسار الممتازين في الكلية الاكاديمية العربية للتربية - حيفا تشارك في مؤتمر دولي في قبرص |  2019-06-24 12:04:59 جبارين: تشخيص العسر التعلمي في المؤسسات الأكاديمية يتوفر لأول مرة بالعربية |  2019-06-24 11:46:29 رونالدو يترك 20 الف دولار إكرامية بمنتجع قضى اجازته فيه |  2019-06-24 11:43:53 تسرّب مادة كيماوية في منطقة صناعية قرب القدس |  2019-06-24 11:10:06 طمرة - اصابة خطيرة لشخص جراء سقوطه من الطابق الرابع |  2019-06-24 10:07:32 اصابة سائقة سقطت سيارتها من موقف شاهق ببناية بالقدس |  2019-06-24 10:00:59 العنف على الشوارع : أكثر من 70 ٪ من السائقين العرب شهدوا شجارا على الطريق في العام الماضي‎ |  2019-06-24 10:00:06 اتهامات تحرش تعكر صفو المنتخب المصري واستبعاد لاعب |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نيمار يُخبر سان جيرمان بقراره النهائي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي فرنسي، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا أخبر ناديه باريس سان جيرمان، بقراره النهائي بشأن إمكانية عودته لصفوف برشلونة هذا الصيف.



وذكرت قناة "تيليفوت" الفرنسية، أن نيمار أبلغ باريس سان جيرمان بإصراره على مغادرة حديقة الأمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأضافت القناة أن برشلونة يكثف من مفاوضاته خلال الفترة الحالية، من أجل التعاقد مع نيمار، الذي رحل لصفوف باريس سان جيرمان قبل موسمين مقابل 222 مليون يورو.


ولفتت إلى أن برشلونة لا يستبعد عودة نيمار لصفوفه، حتى إذا تم التوقيع مع الفرنسي أنطوان جريزمان، مضيفة بأن الثنائي عثمان ديمبلي وفيليب كوتينيو قد يدخلان ضمن صفقة نيمار.


وختمت بأن نيمار مصمم على الرحيل عن باريس، لأنه يعتقد بأنه كان مخطئًا في مغادرة برشلونة ويريد الحصول على فرصة ثانية في الكامب نو.




كلمات متعلقة

نيمار, يُخبر, سان, جيرمان, بقراره, النهائي,

تابعونــا

ميسي يتلقى هدية من نوع خاص بمناسبة عيد ميلاده ال 32 ميسي يتلقى هدية من نوع خاص بمناسبة عيد ميلاده ال 32 2019-06-24 | 13:30:04

يحتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف نادي برشلونة الإسباني اليوم، بعيد ميلاده...

رونالدو يترك 20 الف دولار إكرامية بمنتجع قضى اجازته فيه رونالدو يترك 20 الف دولار إكرامية بمنتجع قضى اجازته فيه 2019-06-24 | 11:46:29

استغل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس نهاية المنافسات في...

كارفاليو يتوقع مستقبل هازارد مع ريال مدريد كارفاليو يتوقع مستقبل هازارد مع ريال مدريد 2019-06-24 | 11:32:38

كشف ريكاردو كارفاليو، مدافع تشيلسي وريال مدريد السابق، عن بعض العوامل التي...

اتهامات تحرش تعكر صفو المنتخب المصري واستبعاد لاعب اتهامات تحرش تعكر صفو المنتخب المصري واستبعاد لاعب 2019-06-24 | 10:00:06

قرر المكسيكي خافيير أجيري مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، استبعاد عمرو وردة لاعب...

مدرب الجزائر يرفض المقارنة بين محرز وصلاح مدرب الجزائر يرفض المقارنة بين محرز وصلاح 2019-06-24 | 10:15:56

رفض مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، المقارنة بين نجم فريقه رياض محرز وقائد...

الراتب السنوي المحتمل لنيمار في برشلونة - 22 مليون يورو الراتب السنوي المحتمل لنيمار في برشلونة - 22 مليون يورو 2019-06-24 | 08:08:14

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم ، عن القيمة المحتملة لراتب البرازيلي نيمار دا سيلفا،...

ثنائية الأرجنتين تبخر أحلام قطر في كوبا أمريكا ثنائية الأرجنتين تبخر أحلام قطر في كوبا أمريكا 2019-06-24 | 00:21:00

حجز المنتخب الأرجنتيني بطاقته إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019،...

البرازيل تقدم خدمة جليلة للأرجنتين في كوبا أمريكا البرازيل تقدم خدمة جليلة للأرجنتين في كوبا أمريكا 2019-06-23 | 14:07:27

أكد تقرير صحفي أرجنتيني، اليوم الأحد، أن منتخب البرازيل قدم خدمة جليلة لراقصي...

ريال مدريد يقرر الانسحاب من صفقة بوجبا ريال مدريد يقرر الانسحاب من صفقة بوجبا 2019-06-23 | 13:05:19

كشف تقرير صحفي فرنسي اليوم الأحد، عن الوجهة المحتملة لبول بوجبا، لاعب وسط مانشستر...

برشلونة يهزم سان جيرمان في معركة جديدة برشلونة يهزم سان جيرمان في معركة جديدة 2019-06-23 | 11:44:56

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن تفاصيل معركة جديدة خاض غمارها برشلونة ضد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حريق مخزن اطارات منطقة صناعية حيفا مدينة اطفاء اخماد نار نيرانرجا اغبارية اطلاق سراح ابناء البلد قيادي ام الفحم حبس منزلي اريج خطيب مجد الكروم عبقرية علوم الاحياء لقب أول عمر 20 عاما سلطة الطفاء الانقاذ حرائق احراش مواطنين متنزهون متنزهين موقده ترك جمر ارشادات اعتقال شابين ذخيرة سلاح بندقية m16 سلاح تفتيش شرطة النقب الجنوب امسية تكريم ذوي الاحتياجات الخاصة طرعان مركز جماهيري طرعان عماد دحلة رئيس مجلس نعيم شبلي رئيس مجلس الشبلي مدراء اجتماعنقل حيوانات حدائق قرود البلاد العالم غزة خان يونس اصابة مصرع بالغة شاب تعرض للدهس حي الفاخورة الناصرة مدينة اسعاف شرطة حادث خلية 7 اشخاص الغجر عملية اشلمال باسم حزب الله مخدرات شمال اقرباء اعتقال نساء عربيات يهوديات رأس الناقورة القدس سلام مسيرة أمل يصنعن السلام جمعية دار نافع العبيد اللد أمنة حرقا في كرم زيتون في المركز اللد اعتقال طليقهاأهالي ام الفحم يغلقون الشارع بالاوساخ احتجاجا على تراكم النفايات العثور على جثة شخص مجهول الهوية مدخل حيفا سكة قطار حديدية خالد ياسين زوج شقيق المرحومة امنة ياسين طمرة مقتل طعن بيت حامل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com