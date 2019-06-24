نيمار, يُخبر, سان, جيرمان, بقراره, النهائي,

كشف تقرير صحفي فرنسي، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا أخبر ناديه باريس سان جيرمان، بقراره النهائي بشأن إمكانية عودته لصفوف برشلونة هذا الصيف.

وذكرت قناة "تيليفوت" الفرنسية، أن نيمار أبلغ باريس سان جيرمان بإصراره على مغادرة حديقة الأمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وأضافت القناة أن برشلونة يكثف من مفاوضاته خلال الفترة الحالية، من أجل التعاقد مع نيمار، الذي رحل لصفوف باريس سان جيرمان قبل موسمين مقابل 222 مليون يورو.ولفتت إلى أن برشلونة لا يستبعد عودة نيمار لصفوفه، حتى إذا تم التوقيع مع الفرنسي أنطوان جريزمان، مضيفة بأن الثنائي عثمان ديمبلي وفيليب كوتينيو قد يدخلان ضمن صفقة نيمار.وختمت بأن نيمار مصمم على الرحيل عن باريس، لأنه يعتقد بأنه كان مخطئًا في مغادرة برشلونة ويريد الحصول على فرصة ثانية في الكامب نو.