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أطعمة تقوّي المناعة خلال الصيف



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 مع ارتفاع حرارة الطقس تنشط البكتريا والميكروبات، ونتيجة السفر لقضاء عطلات الصيف يتعرّض الجسم لتغييرات، ويواجه أنماطاً أخرى من الجراثيم. لذلك، احرص على تناول الأطعمة التالية لتقوية جهاز المناعة وزيادة احتياطاتك الدفاعية.



احرص على تناول الثوم والبابايا والأكلات البحرية خلال الصيف * البروكلي من أغنى الأطعمة بفيتامين "سي" و"أ" و"إي" وهي توليفة تقوّي المناعة.


* يحتوي الثوم على مضادات نباتية للميكروبات تعزّز القدرة الدفاعية للجسم.


* اللوز غني بفيتامين "إي" وهو من الفيتامينات التي يحتاجها جهاز المناعة.


* تناول البابايا خلال الصيف لأنه يحتوي على إنزيمات وبكتريا صديقة ترفع من كفاءة المناعة.


* البطيخ والمانجو والتوت من الفواكه غني بمضادات الأكسدة، والفيتامينات والمعادن اللازمة لجهاز المناعة.


* الأكلات البحرية والأسماك أطعمة ضرورية للمناعة، احرص على تناولها مرتين في الأسبوع على الأقل.


* اللبن الزبادي قليل الدسم مصدر رائع للبكتريا الصديقة.




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