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البرلمان الإيراني: صفقة القرن ستعزز المقاومة الفلسطينية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 اعتبر رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط "تعبث بكرامة الأمة" وستؤدي إلى تعزيز المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل.



ونقلت وكالة "إرنا" عن لاريجاني قوله خلال لقائه رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا كويفاس في طهران: "ترامب يريد أن يعقد صفقة بشأن مصير الشعب الفلسطيني. وبينما يعد التلاعب بكرامة الأمة أمرا مشينا إلا أن ذلك سيجعل حركات المقاومة أقوى مع إدراك الفلسطينيين أنه لا يمكنهم النجاح إلا بالمقاومة".



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إعداده خطة للسلام في الشرق الأوسط أطلق عليها "صفقة القرن". وفي إطار الخطة تعقد واشنطن خلال اليومين المقبلين مؤتمرا في البحرين لمناقشة المقترحات التي تشمل استثمارات كبرى لدعم الاقتصاد الفلسطيني، وذلك وسط رفض فلسطيني واسع للمشروع الأمريكي.




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