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نتنياهو: لقاء أمني ثلاثي غير مسبوق غداً



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن اللقاء الذي سيحضره، الثلاثاء، مستشاري الأمن القومي الإسرائيلي والأمريكي والروسي، سيبحث قضايا متعلقة بسوريا وإيران.



وأشار في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومة الاحتلال، الإثنين، إلى أنه سيبحث القضايا ذاتها في وقت لاحق مع أمين عام مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي بيتروشيف.


وقال نتنياهو " سألتقي اليوم (الإثنين) بأمين عام مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي بيتروشيف وسأترأس غدا (الثلاثاء) القمة الثلاثية، سنبحث بطبيعة الحال إيران وسوريا وقضايا أخرى تُصعّب على تحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا ونعلم أنها تحتاج لذلك كثيرا، خاصة في الفترة الراهنة".


ووصف نتنياهو اللقاء الأمني الثلاثي بأنه "غير مسبوق".


وكان نتنياهو قد التقى الأحد، مع مستشار الأمن القومي الامريكي جون بولتون، قبل أن يقوما بجولة في غور الاردن الواقع على الحدود بين الضفة الغربية والأردن.


وقال نتنياهو: " تجولت أمس (الأحد) مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في غور الأردن، تحدثت هناك عن الأهمية العليا التي يحظى بها تواجدنا في غور الأردن بغية ضمان عمقنا الاستراتيجي وعلونا الاستراتيجي".



وأضاف: " هناك من يقول إن تواجدنا في غور الأردن يمنع السلام وأنا أقول العكس، إن لم نتواجد هناك فهذا يضمن الحرب والإرهاب وعدم الاستقرار، وكل هذا سيمتد إلى جميع الاتجاهات - شرقا وغربا وجنوبا وشمالا".


وتابع نتنياهو: " لذلك تواجُدنا هناك هو عبارة عن حجر أساسي في ضمان الأمن والاستقرار في منطقتنا، وكان انطباعي بأن السيد بولتون يتفق معي".


ويعارض الفلسطينيون التواجد الاسرائيلي في غور الأردن في أي اتفاق تسوية نهائي، ويصرون على أنها ستكون منطقة تتبع للدولة الفلسطينية.




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