ميسي, يتلقى, هدية, من, نوع, خاص, بمناسبة, عيد, ميلاده, ال, 32,

يحتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف نادي برشلونة الإسباني اليوم، بعيد ميلاده الـ32.

وتلقى ميسي هدية من نوع خاص عشية عيد ميلاده، تمثلت في فوز منتخب بلاده أمس على نظيره القطري (2-0)، وتأهله إلى ربع نهائي بطولة "كوبا أمريكا" المقامة في البرازيل، بعدما كان رفاق ميسي مهددين بالخروج المبكر من المسابقة القارية.ويشكل تأهل الأرجنتين إلى ربع النهائي دفعة معنوية كبيرة لميسي، الباحث عن التتويج بأولى ألقابه الكبيرة مع منتخب "البيسيليستي"، لا سيما وأن قائد "راقصي التانغو"، على مشارف نهاية مسيرته الدولية.وغير ذلك، فمسيرة صاحب الـ32 عاما مع منتخب "التانغو"، التي بدأت عام 2005، تخللتها سلسلة من الإخفاقات والنكسات، آخرها، خسارة نهائي بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل، أمام ألمانيا، بهدف نظيف، ثم خسارة نهائيين متتاليين في بطولة "كوبا أمريكا"، أمام تشيلي، في العامين 2015 و2016، قبل الخروج المخيب من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا.