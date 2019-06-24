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شاب يمثل أمام القضاء الإماراتي بسبب رسائل "واتس أب"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يخضع شاب عربي للمحاكمة في مدينة الشارقة الإماراتية بتهمة إرسال رسائل "واتس أب" لفتاة فيها عبارات غير لائقة، من ضمنها جملة "خلينا نطلع نغير جو".



وفي التفاصيل، كما نشرتها صحيفة الإمارات اليوم، أن المتهم الذي يعمل في شركة خاصة أرسل محادثة عبر برنامج "الوتس أب" لفتاة تتعامل مع الشركة تضمنت عبارات جارحة، أثارت غضبها.


وطلب الشاب من الفتاة في رسائله "الخروج معها لتغيير الجو في شارع الإمارات لوحدهما" ما جعلها تقدم شكوى ضده بأنه يتحرش بها ويزعجها برسائله التي لا تعرف ما يقصده من ورائها.


وواجهت المحكمة المتهم بما أسند إليه من تهم، فاعترف بإرسال رسائل للشاكية، مشيراً إلى أنه لم يقصد إزعاجها أو التحرش بها، وإنما كان يطالبها بمبلغ مالي مترتب عليها لصالح الشركة التي يعمل بها بسبب استئجارها سيارة وعدم دفعها قيمة الإيجار، ما جعله يرسل لها عبر برنامج "الواتس أب" محادثات عديدة دون أن يقصد مضايقتها.


هذا وأجلت محكمة جنح الشارقة النظر في القضية لتاريخ 9 يوليو المقبل.




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