العطلة, الصيفية, الماضية, حصدت, ارواح, 26, طفلا, معظمهم, غرقا, و, 46%, من, حالات, الوفاة, كانت, من, نصيب, الاولاد, العرب,

تبدأ نهاية هذا الاسبوع العطلة الصيفية للأولاد الذين يتعلمون في رياض الاطفال والصفوف الدنيا في المدارس الابتدائية في كافة ارجاء البلاد. وكانت العطلة الصيفية لطلاب المدارس الاعدادية والثانوية قد بدأت قبل حوالي 4 ايام، فيما سيشارك العديد من الطلاب خلال ايام العطلة في اطر ترفيهية وتربوية من مخيمات ودورات شتى.

وكعادتها في كل عام تصدر مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد بيانا لوسائل الاعلام لتعميمه على الاهل والبالغين، وابناء الشبيبة والأولاد لرفع الوعي تجاه المخاطر التي قد تصادفهم خلال قضاء فترات العطلة الصيفية، اذ اننا نتحدث عن تغيير شبه كامل في نمط وسلوك الاولاد وابناء الشبيبة، خاصة اذ كنا نتحدث عن قضاء اوقات الفراغ داخل المنزل وخارجه في اللهو واللعب طيلة ساعات النهار حتى ساعات المساء المتأخرة، لوحدهم او مع اصدقائهم او بصحبة الاهل والبالغين.كما تخرج العائلات العربية خلال فترة العطلة الصيفية لنزهات ورحلات نقاهة وترفيه في انحاء البلاد والخارج او في شواطئ البلاد للسباحة في برك السباحة العمومية والخاصة، الفنادق وما الى ذلك.وتزامنا مع بدء العطلة اشارت معطيات مؤسسة "بطيرم" لأمان الاولاد انه وخلال العام الماضي 2018 شهدت العطلة الصيفية 26 حالة وفاة لأولاد واطفال من جيل صفر حتى 18 عام، بعد تعرضهم لحوادث غير متعمدة مختلفة، حيث يعتبر عدد الوفيات المذكور اقل بقليل من معدل حالات الوفاة التي شهدتها العطلة الصيفية خلال السنوات الاربع التي سبقت العام 2018 حيث بلغ المعدل خلال السنوات الاربعة المذكور 28 حالة وفاةوتعتبر الاصابات الاساسية للأولاد والاطفال خلال فترة العطلة الصيفية نتيجة حوادث الغرق 12 حالة و8 حالات اخرى جراء حوادث الطرق. وقد اشارت المعطيات ان حوادث الغرق للعام 2018 قد شهدت ارتفاعا مقارنة مع الفترة ذاتها خلال السنوات الاربعة التي سبقت العام 2018 والتي بلغت 12 حالة غرق مقارنة مع 12 حالة كما ذكرنا خلال العطلة الصيفية من العام الماضي 2018.ويستدل من المعطيات ايضا ان اكثر من نصف حوادث الغرق خلال العطلة الصيفية كانت لأولاد وأطفال من جيل صفر حتى 4 سنوات، حوالي 6 حالات منها كانت لأولاد من ابناء اليهود المتدينين (50% من مجمل حالات الغرق خلال العطلة الصيفية)، 4 حالات من بينها كانت لأطفال من جيل صفر حتى 4 سنوات.اما فيما يتعلق بالوفيات جراء حوادث الطرق فقد شهد العام 2018 انخفاضا بعدد الوفيات التي بلغت 8 حالات مقارنة مع 12 حالة وفاة بالمعدل ما بين السنوات 2014 حتى 2017. وتشير المعطيات ايضا ان الانخفاض الملفت كان لوفيات الأطفال كونهم مسافرين داخل سيارة كانت ضالعة بحادث طرق حيث انه خلال العطلة الصيفية عام 2018 لم يتم تسجيل اية حالة وفاة لأطفال جراء اصابتهم كمسافرين داخل مركبة ضالعة في حادث طرق، مقارنة مع 5 حالات وفاة بالمعدل ما بين السنوات 2014 حتى 2017. واعتبر الحيز العام المكان الاكثر الذي تقع فيه الاصابات غير المتعمدة خلال العطلة الصيفية حيث ان 35% من مجمل حالات الوفاة للأولاد والشبيبة وقعت فيه، حيث شهد العام الحالي 9 وفيات مقارنة مع 7 حالات وفاة بالمعدل .وتعتبر فئة الاولاد ما بين 15 عام حتى 17 الفئة ذات الاحتمال الاكبر للإصابة خلال العطلة الصيفية بنسبة 25% من مجمل حالات الاصابة اي اكبر بـ 1.8 من نسبتهم الاجمالية من فئة الشبان والاولاد عامة، في حين ان 59% من مجمل حالات الوفاة مانت من نصيب الاولاد والاطفال الذكور. كما ان 46% من حالات الوفاة خلال العطلة الصيفية كانت من نصيب الاولاد العرب اعلى بـ 1.8 من نسبتهم الاجمالية في فئة الاولاد والشبيبة في البلاد عامة. مع هذا يجب الاشارة والتشديد على ان العام 2018 شهد انخفاضا بحالات الوفاة لدى المجتمع العربي بما يعادل 8 حالات وفاة مقارنة مع 14 حالة وفاة بالمعدل ما بين السنوات 2014 حتى 2017.وقالت المديرة العامة لمؤسسة "بطيرم" أورلي سيلفنجر :"الاولاد يصابون خلال العطلة الصيفية في الاماكن التي يجب ان تكون بالنسبة لهم اماكن ترفيه ومتعة وسعادة خاصة اذا ما كنا نتحدث عن برك السباحة والبحر، مع العلم ان حالات الغرق من الممكن ان تحدث خلال ثواني معدودة وفقط يكفي ان يكون مجرى التنفس لدى الاطفال مغطى بالمياه لتتم عملية الغرق".واضافت: "الطفل الذي يغرق لا يستطيع طلب المساعدة فبعد دقيقتين من الغرق يفقد الطفل وعيه وبعد ست دقائق من الغرق، يكون خطر حقيقي لفقدان الحياه او التسبب بضرر دماغي مدى الحياة. لذا يجب علينا كأهل ان نأخذ زمام الامور لنحكي اولادنا ونحافظ على سلامتهم وان لا نعتمد على جهات اخرى كالمنقذ مثلا لمراقبة الاولاد اثناء السباحة. من هنا نحن كأهل هنالك عدة امور يجب علينا فعلها اولا تعليم كل طفل بلغ من العمر 4 السباحة واي طفل حتى جيل 5 سنوات لا يستطيع السباحة يجب على الاهل مراقبته باستمرار . يجب ان يكون دائما هنالك مراقبة فعالة من قبل الاهل اما في البيت او خارجة .حتى في البرك الصغيرة البيتية يمكن للطفل ان يغرق في عدة سنتيمترات قليلة".ونوهت سيلفنجر انه في السنتين الأخيرتين كان هناك ارتفاع في حالات غرق ، ولذا هناك حاجة للتأكد من سلامة وأمان برك السباحة التي نقصدها كاهل مع اطفالنا، وفي المنتجعات يجب التأكد ان تكون البرك مع جدران تمنع دخول الاطفال اليها لوحدهم، ووجود بوابة تغلق بشكل دائم وفوري.هنالك قانون في اسرائيل الذي ينص على انه اذا كنت تريد بناء بركة في المنزل يجب بناءها حسب القانون والسلطة المحلية يجب ان توافق عليها ولكن في السنوات الاخيرة هنالك عائلات التي تشتري برك للبيوت بأثمان بسيطة لتوفير تكلفة الدخول للبرك العمومية انه امر جيد لكن يترتب عليه مخاطر عديدة تجاه الاطفال والاولاد خاصة ان الاطفال يسبحون دون مراقبة فعالة من قبل الاهل كما انه لا تتم دائما عملية افراغ المياه عند انهاء استخدامها مما قد يفتح المجال امام الاولاد دخولها خلسة".ولفتت الى ان استخدام الهواتف النقالة ادى الى زيادة المخاطر لدى الاطفال، وتعرضهم لإصابات وذلك لن الاهل ينشغلون بالهواتف الذكية .