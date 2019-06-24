بعثة طلابية من مسار الممتازين في الكلية الاكاديمية العربية للتربية - حيفا تشارك في مؤتمر دولي في قبرص

عاد الى البلاد مؤخراً وفد طلابي من الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا، بعد مشاركة ناجحة وفعالة في مؤتمر أكاديمي دولي في قبرص.

وكان الوفد برئاسة الدكتورة عالية القاسم رئيسة مسار الممتازين ومشاركة الطابات من ذات المسار آمال نجم، سبا حجيرات وهديل سواعد قد شارك وعلى مدار عدة أيام في مؤتمر تمحورت اعماله حول "نمط الحياة الصحي" شارك فيه طلاب من جامعات وكليات أكاديمية من سبع دول في العالم، وذلك عبر سلسلة من المحاضرات وعروض للأعمال البحثية والأكاديمية ضمن مجموعة من ورشات ولقاءات العمل، دارت حول كيفية بناء خطط وبرامج مدروسة لتعزيز نمط الحياة الصحي ضافة الى لقاءات بين المشاركين بحثت سبل استخدام اللقاءات الأكاديمية بين الطلاب من مختلف الدول لتعزيز قدراتهم القيادية علماً ان المؤتمر جرى بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي وبرنامج "إراسموس".هذا وشملت المشاركة ايضاً جولات وزيارات للمتحف الوطني ومعرض الفنون ولقاء مع الرئيس القبرصي نيكوس انستيادس.الدكتورة عالية القاسم رئيسة الوفد ورئيسة مسار الممتازين قالت:" مشاركة وفد الكلية في هذا المؤتمر تجيء ضمن نشاطات مسار الممتازين والتي تشمل لقاءات دورية مع طلاب من مختلف الدول. هذه المرة تمحور اللقاء حول نمط الحياة الصحي وقمنا بعرض اعمال أعدتها طالباتنا الثلاث المشاركات في الوفد حول السبل الكفيلة بتعزيز نمط الحياة الصحية وتذويت القيم المناسبة لذلك. مشاركتنا في المؤتمر كانت الدليل على إمكانيات طالباتنا وطلابنا والتأكيد على انهم على قدر كاف من المعرفة والمستوى الأكاديمي الذي يمكنهم من مجاراة زملائهم ونظرائهم في البلاد والعالم، وعلى قدم المساواة. انا على ثقة اننا مثلنا الكلية بالشكل المناسب والمرجو، عبر دعم كامل وتام من رئاسة الكلية وادارتها".