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جبارين: تشخيص العسر التعلمي في المؤسسات الأكاديمية يتوفر لأول مرة بالعربية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




 
كشفت المعطيات التي حصل عليها النائب د. يوسف جبارين من المركز القطري للامتحانات والتقييم أن عدد الطلاب العرب الذين تقدموا لامتحانات تشخيص العُسر التعليمي ("متال") للتعليم العالي ما زال قليلًا جدًا، رغم توفر الامتحان باللغة العربية في العديد من المؤسسات التعليمية.
 
وقد بيّنت المعطيات أن نسبة الطلاب الذين يحصلون على ملاءمة في امتحان البسيخومتري وفي المؤسسات الأكاديمية تصل الى حوالي 10‎%‎، لكن عدد الطلاب العرب من بينهم هامشي جدًا.
 
وأكد جبارين على اهمية زيادة الوعي بين الطلاب العرب لأهمية امتحانات التشخيص من اجل ضمان حق طلابنا بالحصول على الملاءمات التعليمية اللازمة للمتقدمين للبسيخومتري وللامتحانات في مؤسسات التعليم العالي، وهو التشخيص الذي تم تطويره مؤخرًا، بعد متابعة النائب جبارين، باللغة العربية في المركز القطري للامتحانات والتقييم بمساعدة مختصين في مجال العسر التعلمي، مثل عسر القراءة وعسر الكتابة وعسر الحساب.
 
وقد تم في العام الأخير توفير امتحانات التشخيص باللغة العربية في عدة مؤسسات اكاديمية في أنحاء البلاد يمكن لكل الطلاب تقديم الامتحانات فيها، وتشمل: جامعة حيفا، الكلية الاكاديمية العربية-حيفا، كلية تل-حاي، كلية اورانيم، كلية عيمك يزرائيل، جامعة حيفا، كلية بيت بيرل، جامعة بئر السبع، وغيرها. ومن الجدير ذكره ان نتائج الامتحان للمتقدمين بعد الجيل الثانوي تكون سارية المفعول مدى الحياة.




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