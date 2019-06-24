تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-24 13:13:33 الهستدروت في حملة من أجل سلامة عمال البناء في مواقع وورش العمل في جميع أنحاء البلاد |  2019-06-24 12:26:47 نكتسح العدوى - حملة جديدة في المركز الطبي باده - بوريا |  2019-06-24 12:43:24 العطلة الصيفية الماضية حصدت ارواح 26 طفلا معظمهم غرقا و 46% من حالات الوفاة كانت من نصيب الاولاد العرب |  2019-06-24 12:18:19 بعثة طلابية من مسار الممتازين في الكلية الاكاديمية العربية للتربية - حيفا تشارك في مؤتمر دولي في قبرص |  2019-06-24 12:04:59 جبارين: تشخيص العسر التعلمي في المؤسسات الأكاديمية يتوفر لأول مرة بالعربية |  2019-06-24 11:46:29 رونالدو يترك 20 الف دولار إكرامية بمنتجع قضى اجازته فيه |  2019-06-24 11:43:53 تسرّب مادة كيماوية في منطقة صناعية قرب القدس |  2019-06-24 11:10:06 طمرة - اصابة خطيرة لشخص جراء سقوطه من الطابق الرابع |  2019-06-24 10:07:32 اصابة سائقة سقطت سيارتها من موقف شاهق ببناية بالقدس |  2019-06-24 10:00:59 العنف على الشوارع : أكثر من 70 ٪ من السائقين العرب شهدوا شجارا على الطريق في العام الماضي‎ |  2019-06-24 10:00:06 اتهامات تحرش تعكر صفو المنتخب المصري واستبعاد لاعب |  2019-06-24 09:42:00 ترامب عن العلاقات مع السعودية: لنأخذ أموالهم |  2019-06-24 08:45:33 اعتقال امرأة من الجنوب اقتحمت بيت امرأة اخرى ونصبت جهاز تنصت وتسجيل لتوثيق علاقتها بزوجها السابق |  2019-06-24 08:42:24 زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب جزر إندونيسيا |  2019-06-24 08:19:00 وفاة عروس أمريكية بعد انقضاء شهر العسل ! |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

رونالدو يترك 20 الف دولار إكرامية بمنتجع قضى اجازته فيه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استغل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس نهاية المنافسات في الدوريات والمسابقات الأوروبية، ليسافر إلى اليونان لقضاء إجازة قصيرة هناك، قبيل انطلاق الموسم الجديد.



وكما جرت العادة، فلم تمر زيارة رونالدو لليونان دون أن تسلط عليها وسائل الإعلام المحلية الأنظار، والتي قالت إن النجم البرتغالي كان سخيا جدا مع عمال وموظفي المنتجع الذي أقام فيه.


وأشارت إلى أن أفضل لاعب في العالم 5 مرات، حرص بعد نهاية إجازته على توديع العاملين في المنتجع، وشكرهم على حسن الضيافة، بمنحهم إكرامية ضخمة، قيمتها 20 ألف يورو.


ويتوقع أن يعود رونالدو خلال الأيام القليلة المقبلة إلى تورينو من أجل الانضمام لتدريبات يوفنتوس، تمهيدا لانطلاق الموسم الجديد.



وحقق صاحب الـ34 عاما إنجازات مبهرة في أول مواسمه مع يوفنتوس، إذ توج معه في الموسم المنصرم بلقبي السوبر الإيطالي والدوري الإيطالي، كما تحصل "الدون" على جائزة أفضل لاعب في "الكالتشيو".



وسيخوض رونالدو الموسم الجديد مع يوفنتوس تحت إشراف المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، الذي تولى المسؤولية خلفا لمواطنه ماكسيميليانو أليغري، الذي رحل عن "السيدة العجوز" مع نهاية الموسم المنصرم.




كلمات متعلقة

رونالدو, يترك, 20, الف, دولار, إكرامية, بمنتجع, قضى, اجازته, فيه,

تابعونــا

ميسي يتلقى هدية من نوع خاص بمناسبة عيد ميلاده ال 32 ميسي يتلقى هدية من نوع خاص بمناسبة عيد ميلاده ال 32 2019-06-24 | 13:30:04

يحتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف نادي برشلونة الإسباني اليوم، بعيد ميلاده...

كارفاليو يتوقع مستقبل هازارد مع ريال مدريد كارفاليو يتوقع مستقبل هازارد مع ريال مدريد 2019-06-24 | 11:32:38

كشف ريكاردو كارفاليو، مدافع تشيلسي وريال مدريد السابق، عن بعض العوامل التي...

اتهامات تحرش تعكر صفو المنتخب المصري واستبعاد لاعب اتهامات تحرش تعكر صفو المنتخب المصري واستبعاد لاعب 2019-06-24 | 10:00:06

قرر المكسيكي خافيير أجيري مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، استبعاد عمرو وردة لاعب...

مدرب الجزائر يرفض المقارنة بين محرز وصلاح مدرب الجزائر يرفض المقارنة بين محرز وصلاح 2019-06-24 | 10:15:56

رفض مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، المقارنة بين نجم فريقه رياض محرز وقائد...

الراتب السنوي المحتمل لنيمار في برشلونة - 22 مليون يورو الراتب السنوي المحتمل لنيمار في برشلونة - 22 مليون يورو 2019-06-24 | 08:08:14

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم ، عن القيمة المحتملة لراتب البرازيلي نيمار دا سيلفا،...

ثنائية الأرجنتين تبخر أحلام قطر في كوبا أمريكا ثنائية الأرجنتين تبخر أحلام قطر في كوبا أمريكا 2019-06-24 | 00:21:00

حجز المنتخب الأرجنتيني بطاقته إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019،...

البرازيل تقدم خدمة جليلة للأرجنتين في كوبا أمريكا البرازيل تقدم خدمة جليلة للأرجنتين في كوبا أمريكا 2019-06-23 | 14:07:27

أكد تقرير صحفي أرجنتيني، اليوم الأحد، أن منتخب البرازيل قدم خدمة جليلة لراقصي...

ريال مدريد يقرر الانسحاب من صفقة بوجبا ريال مدريد يقرر الانسحاب من صفقة بوجبا 2019-06-23 | 13:05:19

كشف تقرير صحفي فرنسي اليوم الأحد، عن الوجهة المحتملة لبول بوجبا، لاعب وسط مانشستر...

برشلونة يهزم سان جيرمان في معركة جديدة برشلونة يهزم سان جيرمان في معركة جديدة 2019-06-23 | 11:44:56

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن تفاصيل معركة جديدة خاض غمارها برشلونة ضد...

ألفيس يودع باريس سان جيرمان ألفيس يودع باريس سان جيرمان 2019-06-23 | 09:35:44

أعلن داني ألفيس أنه سيترك باريس سان جيرمان اليوم الأحد بعد ساعات فقط من المشاركة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids التحقيق موظف بارز كبار الموظفين مجلس محلي ساجوررانية ناصر زعبي سفيرة للنوايا الحسنة الامم المتحدة تعيين قرار أقمار صناعية تخليص عامل سقط بئر 7 امتار العفولة عمق اصابة بالغة حادث دراجة نارية الجنوب شاحنة اسعاف شرطة مستشفى كيبوتس جلؤون بث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشاتليتكو مدريدبرشلونةدوري أبطال أوروبامشاهدة اتليتكو مدريد مباشر مشاهدة برشلونة مباشارع 805 الدامي عرابة اعمال توسعة مشاكل ازدحامات مرورية تعيق 70 % نقابة المحامين خريجي المحاماة جامعات رسبوا امتحان سابقة موسم سباحة انتهاء عام 2016 مصرع 42 غريقا غرقا ضحايا حيفا الكرمل شواطئ منقذ مخزن سده علوي روضة اطفال البلدة القديمة عكا اطفاء طواقم لواء زفولون احتراق سيارتين عكا محطة وقود استنفار اطفاء اخماد اشتعال فيديو عضوه تناسلي مدير مدرسة منطقة حيفا الملمين فصل ربي مجموعة مصرع عامل الكسيفة دهسته جرافة ورشة الشارون حراسة أحمد القرعان محمد ملحم والد نشأت اطلاق سراح شقيقه حس منزلي 10 ايام شركة كهرباء ايصال تيار انقطاع عاصفة 3 ايام الشارون المثلث الجنوبي رصاصة طائشة ام الفحم قرب اطفال يلعبون ساحة منزل حي جبارين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com