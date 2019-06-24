تسرّب, مادة, كيماوية, في, منطقة, صناعية, قرب, القدس,

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انطلقت الهستدروت في هذه الايام بحملة اعلانية تشمل مواقع البناء في جميع أنحاء...
أطلق المركز الطبي باده - بوريا في شهر آذار/ مارس، حملة واسعة النطاق تهدف لرفع...
تبدأ نهاية هذا الاسبوع العطلة الصيفية للأولاد الذين يتعلمون في رياض الاطفال...
عاد الى البلاد مؤخراً وفد طلابي من الكلية الأكاديمية العربية للتربية في...
كشفت المعطيات التي حصل عليها النائب د. يوسف جبارين من المركز القطري...
تعرض شخص لاصابات خطيرة جراء سقوطه من الطابق الرابع بمدينة طمرة اليوم . طاقم...
جاءنا من مكتب المتحدث الرسمي باسم سلطة الإطفاء والانقاذ، كايد ظاهر صباح اليوم...
في السنوات الأخيرة شهدنا العديد من مقاطع الفيديو التي يتم نشرها في الأخبار وعلى...
اعتقلت الشرطة في منطثة الجنوب امرأة 44 عاما من سكان الجنوب بشبهة اقتحام بيت امرأة...
اصيب رجل يبلغ من العمر 44 عاما من مجدالكروم فجر اليوم الاثنين باصابات وصفت...