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تسرّب مادة كيماوية في منطقة صناعية قرب القدس



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جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للاعلام العربي :" عملت 5 طواقم إطفاء وإنقاذ من محطة بيت شيمش بمساعدة وحدات خاصة على معالجة تسرّب مادة خطيرة في المنطقة الصناعية "هار طوف" بمنطقة القدس.


طواقم الإنقاذ عملت على وقف تسرّب مادة خطرة من نوع أمونيا (Ammonia -UN 1005) والتي تسرّبت من نظام نقل غاز في احد المصانع. 


يذكر أنّ الطواقم أغلقت المنطقة حفاظًا على حياة المواطنين ومنع انكشافهم على المواد الخطرة. وتجرى عمليات فحص ومراقبة للتأكد من أنّ المنطقة نظيفة وخالية من خطر هذه المواد.




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