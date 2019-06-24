أسد, بحر, عدواني, يهاجم, فتاة, في, أمريكا!, (فيديو),

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يخضع شاب عربي للمحاكمة في مدينة الشارقة الإماراتية بتهمة إرسال رسائل "واتس أب"...
قضى كلب وفي عدة أيام أمام سرير فارغ لصاحبه المتوفى، في مستشفى بولاية نيوجرسي...
أظهرت دراسة أن الأنهار الجليدية بجبال الهيمالايا تذوب منذ بداية القرن الحالي...
نشر موقع Newsflare، فيديو سجلته كاميرات المراقبة يظهر شجاعة رجل في إنقاذ عجل صغير من...
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تصدر "تويتر" أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخداما لجمع المعلومات الخاصة...
تداولت مواقع متخصصة بشؤون التقنية أخبارا تكشف عن موعد الإعلان عن هاتف Galaxy Note 10...
أعلن موقع "تويتر" أنه سيزيل خيار تحديد المواقع الجغرافية (location) في التغريدات، إذ...
ضلت دبة قطبية طريقها وإبتعدت مئات الكيلومترات عن موطنها القطبي الطبيعي، لتسقط...
أعلن موقع "تويتر" أنه سيزيل خيار تحديد المواقع الجغرافية (location) في التغريدات، إذ...