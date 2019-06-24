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أسد بحر عدواني يهاجم فتاة في أمريكا! (فيديو)



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أسعفت فتاة يافعة إلى المستشفى إثر إصابتها بعضة حادة من أسد بحر قفز عليها أثناء وجودها على شاطئ البحر.

وذكر موقع Inside Edition، أن الحادث وقع يوم الجمعة 14 يونيو الجاري، عندما كانت ميغان باغنيني (13 عاما) في رحلة مع أصدقائها على شاطئ البحر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.


وقالت ميغان: " كنت أقفز وأرقص واستمتع على الشاطئ وأصدقائي يلتقطون صورا طريفة لي، وضحكنا جميعا".


وظهر أسد بحر شرس، فجأة، بجانبها وهجم عليها وعضها من ساقها اليمنى.


وتتذكر ميغان فقط كيف سقطت من الألم عندما تركها الأسد العدواني وركضت إلى أصدقائها، الذين أرعبهم ما حصل لها أمام أعينهم.


وبعد نقل الفتاة إلى المستشفى، تم القبض على الحيوان ونقله إلى مركز الثدييات البحرية، حيث تبين، وفقا لجيف كوزاد، المدير التنفيذي للمركز في لوس أنجلوس، أن الحيوان تسمم بحمض الهوميك الموجود في المحار والسمك الصغير الذي أكله، لذلك كان يتصرف بعدوانية.


يذكر أن أسود البحر، وفقا للخبراء، تعد من الحيوانات الشرسة والقوية جدا ويجب عدم الاستهانة بها رغم طيبتها ومرحها.




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