سيرين, عبدالنور, تكشف, مفاجأة, عن, مشاهدها, الجريئة, مع, تيم, حسن,

كشفت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، مفاجأة جديدة حول تصوير مشاهدها الجريئة مع الفنان تيم حسن، خلال مشاركتهما معًا في مسلسل «الهيبة الحصاد».

سيرين عبدالنور، أحرجت مقدم برنامج “جمعتنا الحلوة”، والمذاع عبر إذاعة أنغامي، حينما حاول أن يخرج زوجها رجل الأعمال فريد رحمة، من الأستوديو حتى يتحدث معها عن مشاهدها الجريئة مع تيم حسن، فردت عليه مؤكدة أنه كان حاضرًا بالأستوديو أثناء تصويرها هذه المشاهد، وطلبت منه أن يتحدث دون شعور بالحرج.وأضافت، أن مشاهدها مع الفنان تيم حسن، في مسلسل “الهيبة- الحصاد”، هي أقصى حد للجرأة لها.وكشفت خلال الحلقة، أن لديها محظورات في التمثيل حيث أنها لا تؤدي مشاهد القبلات خاصة بعد زواجها من فريد رحمة، مؤكدة أن كلامها ليس معناه انتقاص من زملائها الذين يؤدون هذه المشاهد.وأوضحت أن سبب عدم تقديمها للقبلات الحميمة في أعمالها لأنها سيدة شرقية، و بسبب ابنتها حتى لا تراها في هذا الموقف.مسلسل “الهيبة- الحصاد”، بطولة تيم حسن، سيرين عبدالنور، منى واصف، عبدو شاهين، أويس مخللاتي، ومن تأليف باسم السلكا، وإخراج سامر البرقاوي.