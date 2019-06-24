سيرين, عبدالنور, تكشف, مفاجأة, عن, مشاهدها, الجريئة, مع, تيم, حسن,

كلمات متعلقةسيرين, عبدالنور, تكشف, مفاجأة, عن, مشاهدها, الجريئة, مع, تيم, حسن,
نشر الفنان الفلسطيني محمد عساف صورة له من لحظة فوزه في برنامج “آراب...
نشرت الفنانة التونسية درة صورة لها من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا، ظهرت فيها...
رفع المحامي المصري، سمير صبري، دعوى "مستعجلة" لمنع المغنية اللبنانية ميريام فارس...
أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس الجدل خلال تصريحاتها في المؤتمر الصحافي الذي...
بتسجيل وتوزيع جديدين، أعادت الفنانة ديانا حداد "برنسيسة الغناء العربي" بصوتها...
دافعت الفنانة السورية ديما بياعة بشكل قوي على المثليين الجنسيين معتبرة ان حياتهم...
خضع الممثل عادل كرم لعملية جراحية صعبة دامت لأكثر من ثلاث ساعات في احد...
تلقّت الممثلة المصرية ياسمين صبري انتقادات واسعة بعدما استفزها أحد المعلقين...
استطاع الفنان وائل كفوري ان يحقق نجاحا باهرا في اغنيته الجديدة "استشبهت...
في ليلة وصفها الجمهور الحاضر بالليلة الأسطورية والتاريخية في الحفلات الغنائية...