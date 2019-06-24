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كارفاليو يتوقع مستقبل هازارد مع ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف ريكاردو كارفاليو، مدافع تشيلسي وريال مدريد السابق، عن بعض العوامل التي ستساعد البلجيكي إيدين هازارد، المنضم حديثًا للنادي الملكي، على النجاح في سانتياجو برنابيو.



وقال ريكاردو في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "هازارد صفقة رائعة، أعرفه جيدًا وليس لدي شك في أنه سيبلي بلاءً حسنًا، وسينجح مع الريال".


وأضاف "في إسبانيا ستكون لديه مساحة أكبر، إنه لاعب سريع جدًا، وقوي في المواقف الفردية".


وتابع كارفاليو "صحيح أن الموسم الماضي لم يذهب بالشكل المخطط له في مدريد، لكن الفريق جاء من سنوات فاز فيها بكل شيء، وأحيانًا هذا يحدث في عالم كرة القدم".


وختم "عليك أن تبني فريقًا رائعًا، لذلك من المهم أن يبدأوا بالفوز بالمباريات".


ولعب كارفاليو في صفوف تشيلسي خلال الفترة من 2004 حتى 2010، توج خلالها بلقب الدوري الإنجليزي 3 مرات، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مرتين، والدرع الخيرية مرتين، ليرحل إلى صفوف ريال مدريد ويشارك حتى 2013، وخلال تلك المدة فاز بالليجا وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة.




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