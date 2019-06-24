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طمرة - اصابة خطيرة لشخص جراء سقوطه من الطابق الرابع



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تعرض شخص لاصابات خطيرة جراء سقوطه من الطابق الرابع بمدينة طمرة اليوم .


طاقم الزهراوي الطبي قدم له الاسعافات الاولية ومن ثم تم نقله الى المستشفى لاستكمال العلاج.




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