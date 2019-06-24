طمرة - اصابة خطيرة لشخص جراء سقوطه من الطابق الرابع

طاقم الزهراوي الطبي قدم له الاسعافات الاولية ومن ثم تم نقله الى المستشفى لاستكمال العلاج.

تعرض شخص لاصابات خطيرة جراء سقوطه من الطابق الرابع بمدينة طمرة اليوم .

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