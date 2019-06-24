تخريج, مجموعة, من, طلاب, المعهد, الأكاديمي, العربي, للتربية, بيت, بيرل,

إحتفى المعهد الأكاديمي العربي للتربية في كليّة بيت بيرل بتخريج مجموعة مميّزة من طلبة اللقبين الأوّل والثاني في كافة التخصّصات، والذين بلغ عددهم أكثر من 200 متخرجة ومتخرج في إطار اللقب الأوّل، وأكثر من 50 في أطار اللقب الثاني، وذلك في احتفالين كبيرين نظّما في الحرم الجامعي بمشاركة أهالي الطلاب الخريجين وطاقم المعهد الأكاديمي والإداري والكليّة الأم. وتمّ خلال الحفل توزيع شهادات البكالوريا والماجستير في التربية وشهادات التدريس على الخريجين. كما إحتفى المعهد أيضًا بالخرّيجين المتميّزين، بحيث وزّعت شهادات تفوّق وهدايا على الطلاب ال-16 الذين حصلوا على أعلى المعدّلات في إطار اللقب الأوّل.