اصابة, سائقة, سقطت, سيارتها, من, موقف, شاهق, ببناية, بالقدس,

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في السنوات الأخيرة شهدنا العديد من مقاطع الفيديو التي يتم نشرها في الأخبار وعلى...
اعتقلت الشرطة في منطثة الجنوب امرأة 44 عاما من سكان الجنوب بشبهة اقتحام بيت امرأة...
اصيب رجل يبلغ من العمر 44 عاما من مجدالكروم فجر اليوم الاثنين باصابات وصفت...
اليوم الأثنين: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات...
بمشاركة واسعة من النساء , قامت جمعية فيتسو النسائية فرع دالية اكرمل بتكريم اول عضو...
انطلق عصر الاحد لقاء المدعو تي بي جوشوا في مدينة الناصرة بمشاركة الالاف من...
انتخبت اللجنة المحلية لفرع الحزب الشيوعي في الناصرة في نهاية الأسبوع الماضي،...
اصيب عصر اليوم الاحد شاب بالعشرينيات من عمره بجراح خطيرة جراء تعرضه للدهس على...
تم وضع اللمسات الاخير لبيت العزاء الرابع في مساجد عرابة وهذه المرة في مسجد الخللة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تحيل مرتكب...