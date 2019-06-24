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اصابة سائقة سقطت سيارتها من موقف شاهق ببناية بالقدس



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جاءنا من  مكتب المتحدث الرسمي باسم سلطة الإطفاء والانقاذ، كايد ظاهر صباح اليوم الاثنين ان طواقم اطفاء وانقاذ عملت على تخليص سيدة علقت داخل سيارة بعد ان تدهورت السيارة وانقلبت في شارع تشرنيحوفسكي بمدينة القدس.


وعلى ما يبدو فأن السيارة سقطت من ارتفاع طابقين من سطح موقف سيارات وانقلبت على جانبها.

تم تخليص السائقة ونقلها الى المستشفى وهي تعاني من اصابات متوسطة.




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