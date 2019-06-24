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العنف على الشوارع : أكثر من 70 ٪ من السائقين العرب شهدوا شجارا على الطريق في العام الماضي‎



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



في السنوات الأخيرة شهدنا العديد من مقاطع الفيديو التي يتم نشرها في الأخبار وعلى شبكات التواصل الاجتماعي حيث تمتلئ الطرق بالعنف الجسدي واللفظي – ونحن نشهد حوادث شجار في وسط الطرق الرئيسية, والسيارات التي تحجب المركبات الأخرى بشكل متعمد بل وحتى مقاطع الفيديو التي تظهر السفر بأسلحة مشهّرة وكل هذا يؤدي الى تعريض مستخدمي الطرق للخطر وجعل الطريق أكثر إثارة للخوف والخطورة.



 كشف استطلاع جديد أجرته جمعية "أور ياروك"  من خلال معهد "مأݘار موحوت" للأبحاث بأن:


·        72٪ من المستطلعين آراؤهم في المجتمع العربي واجهوا شجارًا على الطريق هذا العام.


·        واجه 80٪ من المستطلعين آراؤهم في المجتمع العربي العنف اللفظي وتهديدات بالإيماءات والحركات على الطريق هذا العام, 16٪ منهم واجهوا ذلك أكثر من ست مرات.


واجه 84٪ من المستطلعين آراؤهم في المجتمع العربي سائقًا يقوم بتشغيل الزامور بعنف متعمد هذا العام, 20٪ منهم واجهوا ذلك أكثر من ست مرات.


·        واجه 87 ٪ من المستطلعين آراؤهم في المجتمع العربي سائقا يقوم بقطع الطريق والالتصاق بسائق آخر هذا العام, 33 ٪ منهم واجهوا ذلك أكثر من ست مرات.


إيريز كيتا مدير عام جمعية أور ياروك يقول: "العنف في المجتمع الإسرائيلي يصل أيضًا إلى الطريق ويعرض حياة جميعنا للخطر.  زيادة إنفاذ القانون على الطرق من خلال زيادة عدد أفراد الشرطة ودوريات المرور يمكن أن تحدث فرقًا وتقلل من حوادث العنف والسلوك الإجرامي على الطرق. بالإضافة إلى الخوف الشخصي من السلوك العنيف, إن القيادة العصبية والبلطجة تزيد من خطر التورط في حوادث الطرق  وبالتالي,  يجب تعزيز شرطة المرور من خلال زيادة دوريات المرور وغيرهم من رجال الشرطة. بهذه الطريقة فقط سيكون من الممكن ردع هؤلاء السائقين العنيفين عن التصرف بعنف والتي بدورها تعرّض  أرواحنا جميعًا للخطر على الطرق"

 
واجه المستطلعون آراؤهم من المجتمع العربي العديد من المشاحنات على الطريق في العام الماضي


المجتمع العربي:  72٪ من المستطلعين آراؤهم واجهوا حادثة شجار على الطريق هذا العام.

المجتمع اليهودي:  47٪ من المستطلعين آراؤهم واجهوا هذا العام حادثة شجار على الطريق. 

84٪ من المستطلعين آراؤهم في المجتمع اليهودي واجهوا عنفًا لفظيًا وتهديدات وإيماءات تهديد:


المجتمع العربي:: واجه 80٪ من المستطلعين آراؤهم العنف اللفظي وتهديدات من خلال إيماءات على الطريق هذا العام, 16٪ منهم واجهوا ذلك أكثر من ست مرات.

المجتمع اليهودي: 84٪ من المستطلعين آراؤهم واجهوا عنفًا لفظيًا وتم تهديده من خلال إيماءات تهديد على الطريق هذا العام, 20٪ منهم واجهوا ذلك أكثر من ست مرات.


واجه  جميع المستطلعين آراؤهم من المجتمع اليهودي تقريبًا سائقًا قام بتشغيل الزامور بشكل مزعج عن عمد وبعنف أكثر من ست مرات هذا العام:


المجتمع العربي:  واجه 84٪ من المستطلعين آراؤهم  هذا العام سائقًا تعامل بعنف وبشكل متعمد, واجه 20٪ منهم ذلك أكثر من ست مرات.

المجتمع اليهودي: واجه 96٪ من المستطلعين آراؤهم سائقًا قام بتشغيل الزامور بعنف متعمد هذا العام, 38٪ منهم واجهوا ذلك أكثر من ست مرات. 

واجه 55٪ من سكان المجتمع اليهودي أكثر من ست مرات هذا العام في مركبة تقطع و/ أو تلتصق بمركبات أخرى:


المجتمع العربي:  واجه 87 ٪ من المستطلعين آراؤهم سائق يقوم بقطع ويلتصق بسائق آخر هذا العام, 33 ٪ منهم واجهوا ذلك أكثر من ست مرات.

المجتمع اليهودي:  98٪ من المستطلعين آراؤهم واجهوا سائقًا يقطع ويلتصق بسائق آخر هذا العام, 55٪ منهم واجهو ذلك أكثر من ست مرات. 

أجريت هذه الدراسة في منتصف يونيو 2019 عن طريق مسح عبر الإنترنت باستخدام لوحة دائمة متعددة المشاركين مكونة من 504 أشخاص من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وما فوق, والذين يمثلون عينة قطرية تمثيلية من السكان في إسرائيل. الخطأ في أخذ العينات فيما يتعلق بالتقديرات المختلفة هو 4.4 ٪.




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