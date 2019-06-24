مُعجبة, تهين, النجمة, التونسية, درة.., والفنانة, ترد, عليها,

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رفع المحامي المصري، سمير صبري، دعوى "مستعجلة" لمنع المغنية اللبنانية ميريام فارس...
أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس الجدل خلال تصريحاتها في المؤتمر الصحافي الذي...
بتسجيل وتوزيع جديدين، أعادت الفنانة ديانا حداد "برنسيسة الغناء العربي" بصوتها...
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تلقّت الممثلة المصرية ياسمين صبري انتقادات واسعة بعدما استفزها أحد المعلقين...
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