اتهامات, تحرش, تعكر, صفو, المنتخب, المصري, واستبعاد, لاعب,

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رفض مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، المقارنة بين نجم فريقه رياض محرز وقائد...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم ، عن القيمة المحتملة لراتب البرازيلي نيمار دا سيلفا،...
حجز المنتخب الأرجنتيني بطاقته إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019،...
أكد تقرير صحفي أرجنتيني، اليوم الأحد، أن منتخب البرازيل قدم خدمة جليلة لراقصي...
كشف تقرير صحفي فرنسي اليوم الأحد، عن الوجهة المحتملة لبول بوجبا، لاعب وسط مانشستر...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن تفاصيل معركة جديدة خاض غمارها برشلونة ضد...
أعلن داني ألفيس أنه سيترك باريس سان جيرمان اليوم الأحد بعد ساعات فقط من المشاركة...
قال تقرير صحفي هولندي، إن نادي يوفنتوس اقترب من الحصول على خدمات ماتياس دي ليخت،...
ما زال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يعتقد أن الميرينجي يحتاج لاعبًا يتمتع...
نشر الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، صورة عبر حسابه على "إنستغرام"...