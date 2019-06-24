دراسة, تدحض, اعتقادا, شائعا, حول, فيتامين, D!,

كلمات متعلقةدراسة, تدحض, اعتقادا, شائعا, حول, فيتامين, D!,
لطالما يشدد خبراء التغذية على أهمية اختيار نوعيات معنية من الأغذية، في حال أراد...
حذر الأطباء من تعلق الأطفال الشديد بالأجهزة اللوحية واللعب عليها لفترات طويلة،...
من الصعب إقناع الجميع باتباع نظام غذائي نباتي، ولكن يمكن النصح بالاستمتاع ببعض...
أظهرت دراسة حديثة أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تكشف عنك أكثر مما تعتقد؛ فعلى...
من الطبيعي أن تتلاشى ذاكرة الشخص ووظائفه المعرفية مع تقدمه في السن، حتى لو كان...
اكتشف باحثون دنماركيون الجين الذي يُعتقد أنه يزيد من خطر الإدمان على الحشيش أو...
يرتفع مستوى السكر بالدم سريعاً لدى مريض السكري، لذلك يلعب ضبط النظام الغذائي...
خالفت نتائج دراسة جديدة الاعتقاد الشائع بخصوص فوائد تمارين الصباح، وتوصلت إلى...
كشفت دراسة جديدة أن تناول حصتين على الأقل من الزبادي (ما يعادل كوبين) في الأسبوع...
حجم الوجبات ليس العنصر الوحيد لضبط الوزن، وإنما اختيار نوعية الطعام، ومدى النشاط...