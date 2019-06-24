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اعتقال امرأة من الجنوب اقتحمت بيت امرأة اخرى ونصبت جهاز تنصت وتسجيل لتوثيق علاقتها بزوجها السابق



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة في منطثة الجنوب امرأة 44 عاما من سكان الجنوب  بشبهة اقتحام بيت امرأة اخرى وتركيب جهاز تنصت في ממיר דיגיטלי ببيتها (يسجل صوت وصورة) بهدف توثيق علاقتها ( صاحبة البيت) مع زوجها السابق .



بعد اكتشاف امرها وخلال مداهمة بيتها من قبل الشرطة لاعتقالها عثر عليها مختبئة داخل مكان معد للغسالة في البيت .

وستطلب الشرطة من المحكمة اليوم الاثنين النظر بتمديد اعتقالها لاستكمال التحقيق معها .




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