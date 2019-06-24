اعتقال, امرأة, من, الجنوب, اقتحمت, بيت, امرأة, اخرى, ونصبت, جهاز, تنصت, وتسجيل, لتوثيق, علاقتها, بزوجها, السابق,

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جاءنا من مكتب المتحدث الرسمي باسم سلطة الإطفاء والانقاذ، كايد ظاهر صباح اليوم...
في السنوات الأخيرة شهدنا العديد من مقاطع الفيديو التي يتم نشرها في الأخبار وعلى...
اصيب رجل يبلغ من العمر 44 عاما من مجدالكروم فجر اليوم الاثنين باصابات وصفت...
اليوم الأثنين: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات...
بمشاركة واسعة من النساء , قامت جمعية فيتسو النسائية فرع دالية اكرمل بتكريم اول عضو...
انطلق عصر الاحد لقاء المدعو تي بي جوشوا في مدينة الناصرة بمشاركة الالاف من...
انتخبت اللجنة المحلية لفرع الحزب الشيوعي في الناصرة في نهاية الأسبوع الماضي،...
اصيب عصر اليوم الاحد شاب بالعشرينيات من عمره بجراح خطيرة جراء تعرضه للدهس على...
تم وضع اللمسات الاخير لبيت العزاء الرابع في مساجد عرابة وهذه المرة في مسجد الخللة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تحيل مرتكب...