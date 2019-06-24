تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-24 10:07:32 اصابة سائقة سقطت سيارتها من موقف شاهق ببناية بالقدس |  2019-06-24 10:00:59 العنف على الشوارع : أكثر من 70 ٪ من السائقين العرب شهدوا شجارا على الطريق في العام الماضي‎ |  2019-06-24 10:00:06 اتهامات تحرش تعكر صفو المنتخب المصري واستبعاد لاعب |  2019-06-24 09:42:00 ترامب عن العلاقات مع السعودية: لنأخذ أموالهم |  2019-06-24 08:45:33 اعتقال امرأة من الجنوب اقتحمت بيت امرأة اخرى ونصبت جهاز تنصت وتسجيل لتوثيق علاقتها بزوجها السابق |  2019-06-24 08:42:24 زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب جزر إندونيسيا |  2019-06-24 08:19:00 وفاة عروس أمريكية بعد انقضاء شهر العسل ! |  2019-06-24 08:08:14 الراتب السنوي المحتمل لنيمار في برشلونة - 22 مليون يورو |  2019-06-24 08:06:22 السعودية عن مؤتمر البحرين : يجب الترحيب به |  2019-06-24 08:04:40 اصابة متوسطة لرجل 44 عاما باطلاق نار في مجد الكروم |  2019-06-24 08:03:44 قتيل و7 مصابين في هجوم على مطار أبها السعودي |  2019-06-24 08:03:02 تركيا : فوز مرشح المعارضة في انتخابات بلدية إسطنبول |  2019-06-24 05:27:20 ترامب: انا لا أبحث عن الحرب مع إيران |  2019-06-24 05:25:33 الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهار اليوم وبارد نسبي ليلا |  2019-06-24 00:21:00 ثنائية الأرجنتين تبخر أحلام قطر في كوبا أمريكا |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب جزر إندونيسيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بشدة 7.5 درجة على مقياس ريختر ضرب سواحل جزر تانيمبار الإندونيسية اليوم الاثنين.



وأكدت الهيئة أن مركز الزلزال كان على عمق 33 كيلومترا في بحر باندا ولم ترد تقارير عن أضرار أو إصابات.


وقال مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ ومقره هاواي إنه "من غير المتوقع حدوث تسونامي مدمر على نطاق المحيط الهادئ بعد الزلزال الذي سجل في البداية بقوة 7.2 درجة، ثم 7.5 درجة".




كلمات متعلقة

زلزال, بقوة, 7.5, درجة, يضرب, جزر, إندونيسيا,

تابعونــا

ترامب عن العلاقات مع السعودية: لنأخذ أموالهم ترامب عن العلاقات مع السعودية: لنأخذ أموالهم 2019-06-24 | 09:42:00

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المصالح الاقتصادية مع السعودية أهم من...

السعودية عن مؤتمر البحرين : يجب الترحيب به السعودية عن مؤتمر البحرين : يجب الترحيب به 2019-06-24 | 08:06:22

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، على أن تحسين وضع...

قتيل و7 مصابين في هجوم على مطار أبها السعودي قتيل و7 مصابين في هجوم على مطار أبها السعودي 2019-06-24 | 08:03:44

أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في هجوم نفذته...

تركيا : فوز مرشح المعارضة في انتخابات بلدية إسطنبول تركيا : فوز مرشح المعارضة في انتخابات بلدية إسطنبول 2019-06-24 | 08:03:02

فاز مرشح المعارضة التركية، أكرم إمام أوغلو، بانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول،...

ترامب: انا لا أبحث عن الحرب مع إيران ترامب: انا لا أبحث عن الحرب مع إيران 2019-06-24 | 05:27:20

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم ، أنه لم يرسل رسالة إلى طهران يحذرها من...

اسرائيل تعلن موقفها من "صفقة القرن" اسرائيل تعلن موقفها من "صفقة القرن" 2019-06-24 | 00:00:57

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستدرس خطة الرئيس...

مقتل مسؤولين بارزين في محاولة انقلاب باثيوبيا مقتل مسؤولين بارزين في محاولة انقلاب باثيوبيا 2019-06-23 | 13:06:49

قتل رئيس حكومة ولاية أمهرة ومستشاره اليوم الأحد، في أعقاب ما قالت السلطات...

طرد ايران من سورية فحوى لقاء نتنياهو وبولتون طرد ايران من سورية فحوى لقاء نتنياهو وبولتون 2019-06-23 | 09:39:38

من المقرر أن يجتمع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون مع رئيس الوزراء...

حماس: شعبنا لا يقايض حقوقه بأي أموال حماس: شعبنا لا يقايض حقوقه بأي أموال 2019-06-23 | 07:00:55

قالت حركة "حماس"، السبت، إن الإدارة الأمريكية "تواصل وهمها بأن الشعب الفلسطيني...

ترامب: سنفرض عقوبات جديدة على إيران ترامب: سنفرض عقوبات جديدة على إيران 2019-06-23 | 06:59:25

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أن عقوبات جديدة "مشددة" ستفرض على إيران...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رفع العلم الفلسطيني المسجد الاقصى المبارك الشرطة القدس كفر قاسم وفاة طه عبد الحليم رئيس مجلس محلي كفر مندا قرية منى تيهاوي اختفاء اثار قرية دبورية الشرطة تبحث عنها مساعدة الجمهور قصي ابو مديغم طفل رهط غرق داخل وعاء ماء بيت العائلة تشييع جثمان وفاة مصرع معلم اطلاق نار سيارة معلم الثانوية مدرسة الجديدة كفر قاسم اليوم العالمي للمعلم أمنة ياسين صالح زطمة طمرة يافة الناصرة المرحومة الحامل قتل تشييع جثمان حادث عمل محطة وقود مغسلة شفاعمرو شاب دهس مستشفى رمبام حيفا راهبة محلية جديدة دير الكرمل مدينة حيفا وديع ابو نصار حسام حايك البروفيسور الناصرة مجلة غوود الامريكية ضمن مئة شخصية مؤثرة في السرطان انف فحص العالم زيدان عابد اسراء الناصرة العفولة صحة تتحسن سكين تشكل خطرا السجن عام سائق رخصة مسحوبة من عرعره عاره المثلث المحكمة ضبط شرطة سير مرورطلاب كفر مندا بطيخ حلاوة قبل شرائه جهاز معهد وايزمان فحص شراء صالح عبد غره الحليم ثانوية جت تحتفل تخريج الفوج ال 34 طلابها مدرسة منع الشيخ كمال خطيب الدخول الى القس الحكومة الاسرائيلية الحركة الاسلامية حر الشيخ كمال خطيب امر منع سفر حارج البلاد وزير الداخلية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com