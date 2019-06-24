زلزال, بقوة, 7.5, درجة, يضرب, جزر, إندونيسيا,

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المصالح الاقتصادية مع السعودية أهم من...
أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، على أن تحسين وضع...
أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في هجوم نفذته...
فاز مرشح المعارضة التركية، أكرم إمام أوغلو، بانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول،...
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم ، أنه لم يرسل رسالة إلى طهران يحذرها من...
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستدرس خطة الرئيس...
قتل رئيس حكومة ولاية أمهرة ومستشاره اليوم الأحد، في أعقاب ما قالت السلطات...
من المقرر أن يجتمع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون مع رئيس الوزراء...
قالت حركة "حماس"، السبت، إن الإدارة الأمريكية "تواصل وهمها بأن الشعب الفلسطيني...
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أن عقوبات جديدة "مشددة" ستفرض على إيران...