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الراتب السنوي المحتمل لنيمار في برشلونة - 22 مليون يورو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم ، عن القيمة المحتملة لراتب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، في حالة العودة إلى برشلونة.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يشترط على نيمار أن يضحي بجزء من راتبه الضخم في سان جيرمان (36 مليون يورو)، إذا أراد العودة إلى "كامب نو".


وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار سيحصل على راتب سنوي يبلغ 22 مليون يورو، وهو الرقم الذي كان سيتقاضاه عقب تجديد عقده مع البارسا، وقبل الرحيل إلى سان جيرمان في صيف 2017.


وأوضحت أن نيمار مستعد للتضحية بفارق الـ14 مليون يورو بين راتبه الحالي والمستقبلي، كي يشعر بالسعادة مرة أخرى، عقب ارتداء قميص برشلونة من جديد.


يذكر أن تقارير سابقة أفادت بأن مستقبل نيمار، مع سان جيرمان تغير في الأيام الأخيرة، بعد تصريحات ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، بأنه لم يتم إجبار النجم البرازيلي على الانضمام إلى الفريق في صيف 2017.


وفسرت التقارير تصريحات الخليفي بأنه لم يعد يتحمل سلوك نيمار، وهو تلميح لإمكانية مغادرة اللاعب لسان جيرمان هذا الصيف.




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