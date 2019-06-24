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اصابة متوسطة لرجل 44 عاما باطلاق نار في مجد الكروم



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اصيب رجل يبلغ من العمر 44 عاما من مجدالكروم فجر اليوم الاثنين باصابات وصفت بالطفيفة حتى المتوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار .


وافيد ان المصاب نقل الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا يعاني من اصابات اطلاق نار في القسم السفلي من جسمه .


وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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