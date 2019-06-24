اصابة, متوسطة, لرجل, 44, عاما, باطلاق, نار, في, مجد, الكروم,

وافيد ان المصاب نقل الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا يعاني من اصابات اطلاق نار في القسم السفلي من جسمه .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

اصيب رجل يبلغ من العمر 44 عاما من مجدالكروم فجر اليوم الاثنين باصابات وصفت بالطفيفة حتى المتوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار .

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