قتيل, و7, مصابين, في, هجوم, على, مطار, أبها, السعودي,

أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في هجوم نفذته جماعة أنصار الله اليمنية على مطار أبها الدولي، مساء الاحد.

وكانت قناة المسيرة، التابعة لجماعة أنصار الله، أعلنت في وقت سابق عن هجوم بطائرة دون طيار استهدف مطاري أبها وجازان، جنوبي السعودية.ويتعرض اليمن لعدوان تقوده السعودية بمشاركة دول أخرى منذ مارس/آذار 2015.