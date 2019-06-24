تركيا, :, فوز, مرشح, المعارضة, في, انتخابات, بلدية, إسطنبول,

فاز مرشح المعارضة التركية، أكرم إمام أوغلو، بانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول، وفقا لأحدث نتائج الفرز.

وحصل أوغلو على 54 في المئة من الأصوات، مع فرز جميع الأصوات تقريبا.وكان أوغلو قد حقق فوزا مفاجئا، في مارس / آذار الماضي، لكن تم إلغاء تلك الانتخابات، بعد أن اشتكى حزب العدالة والتنمية الحاكم من وقوع مخالفات.وأقر منافس أوغلو، رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، بهزيمته في جولة الإعادة.وهنأ الرئيس رجب طيب أردوغان مرشح المعارضة الفائز.وغرد أردوغان قائلا: "أهنأ أكرم إمام أوغلو، الذي فاز بالانتخابات وفقا لنتائج أولية".وتمثل هذه النتيجة انتكاسة كبيرة، للرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية الحاكم، وكان أردوغان قد قال إن "من يفوز باسطنبول يفوز بتركيا".وفي خطاب الفوز، قال إمام أوغلو إن النتيجة تمثل "بداية جديدة"، لكل من المدينة والدولة.وقال: "نحن نفتح صفحة جديدة في اسطنبول. في هذه الصفحة الجديدة، ستكون هناك عدالة ومساواة وحب".وأضاف أوغلو أنه مستعد للعمل مع أردوغان، قائلا: "سيدي الرئيس، أنا مستعد للعمل في انسجام معك".ويمثل تقدم أوغلو بأكثر من 775 ألف صوت زيادة هائلة، على فوزه في مارس/ آذار الماضي، ، عندما فاز بهامش 13 ألف صوت فقط.