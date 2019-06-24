تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-24 05:27:20 ترامب: انا لا أبحث عن الحرب مع إيران |  2019-06-24 05:25:33 الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهار اليوم وبارد نسبي ليلا |  2019-06-24 00:21:00 ثنائية الأرجنتين تبخر أحلام قطر في كوبا أمريكا |  2019-06-24 00:00:57 اسرائيل تعلن موقفها من "صفقة القرن" |  2019-06-23 22:10:39 جمعية فيتسو دالية الكرمل تكرم اول عضو كنيست درزية غدير كمال مريح |  2019-06-23 16:40:22 الناصرة:جوشوا يختتم اللقاء الاول في جبل القفزة |  2019-06-23 20:33:01 مروان مشرقي سكرتيرا لفرع الحزب الشيوعي في الناصرة |  2019-06-23 18:18:41 اصابة خطيرة لشاب تعرض للدهس قرب كفرقرع |  2019-06-23 16:44:01 افتتاج بيت عزاء رابع بمسجد الخلة عرابة |  2019-06-23 15:25:35 فك رموز جريمة قتل الشاب دانيال حلبي من دالية الكرمل |  2019-06-23 14:07:27 البرازيل تقدم خدمة جليلة للأرجنتين في كوبا أمريكا |  2019-06-23 14:05:54 احذروا..هذا ما تفعله الأجهزة اللوحية بأصابع أطفالكم |  2019-06-23 14:03:01 بلدية نتسيرت عيليت ترد على تساؤلات الجمهور بعد تغيير اسم المدينة |  2019-06-23 13:06:49 مقتل مسؤولين بارزين في محاولة انقلاب باثيوبيا |  2019-06-23 12:57:57 مصرع شاب جراء حادث طرق مروع قرب الرملة |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ترامب: انا لا أبحث عن الحرب مع إيران



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم ، أنه لم يرسل رسالة إلى طهران يحذرها من مهاجمتها.



وقال ترامب في حديثه لشبكة "ان.بي.سي" الإخبارية الأمريكية "لم أرسل مثل هذه الرسالة.. أنا لا أبحث عن الحرب".


وجاء تصريح ترامب، بعد أن نقلت "رويترز" أن ترامب أرسل رسالة إلى طهران، عبر وسيط من سلطة عُمان، تزامنت مع تقارير تحدثت عن عدول ترامب عن توجيه ضربة عسكرية لأهداف إيرانية.


وقال ترامب في الرسالة أنه غير راغب في خوض حرب مع طهران ويرغب في الحوار، لكنه مع ذلك حذر من هجوم وشيك قد يستهدف إيران، وفق ما نقلت "رويترز" عن مسؤولين إيرانيين لم تذكر أسمائهم.


وقال المسؤولون إن ترامب منح الإيرانيين "مهلة محدودة" من أجل الرد على رسالته.


وكان رد إيران الفوري على رسالة الرئيس الأميركي، التأكيد على موقف المرشد، علي خامنئي، الرافض لإجراء أي محادثات مع واشنطن، لكن المسؤولين الإيرانيين قالوا إن خامنئي سيستلم الرسالة. 




كلمات متعلقة

ترامب:, انا, لا, أبحث, عن, الحرب, مع, إيران,

تابعونــا

اسرائيل تعلن موقفها من "صفقة القرن" اسرائيل تعلن موقفها من "صفقة القرن" 2019-06-24 | 00:00:57

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستدرس خطة الرئيس...

مقتل مسؤولين بارزين في محاولة انقلاب باثيوبيا مقتل مسؤولين بارزين في محاولة انقلاب باثيوبيا 2019-06-23 | 13:06:49

قتل رئيس حكومة ولاية أمهرة ومستشاره اليوم الأحد، في أعقاب ما قالت السلطات...

طرد ايران من سورية فحوى لقاء نتنياهو وبولتون طرد ايران من سورية فحوى لقاء نتنياهو وبولتون 2019-06-23 | 09:39:38

من المقرر أن يجتمع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون مع رئيس الوزراء...

حماس: شعبنا لا يقايض حقوقه بأي أموال حماس: شعبنا لا يقايض حقوقه بأي أموال 2019-06-23 | 07:00:55

قالت حركة "حماس"، السبت، إن الإدارة الأمريكية "تواصل وهمها بأن الشعب الفلسطيني...

ترامب: سنفرض عقوبات جديدة على إيران ترامب: سنفرض عقوبات جديدة على إيران 2019-06-23 | 06:59:25

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أن عقوبات جديدة "مشددة" ستفرض على إيران...

قوات أمريكية تستعد لإجلاء متعاقدين من قاعدة بلد العسكرية في العراق قوات أمريكية تستعد لإجلاء متعاقدين من قاعدة بلد العسكرية في العراق 2019-06-22 | 10:03:54

ذكرت مصادر عسكرية عراقية أن القوات الأمريكية تُعد لإجلاء مئات الموظفين العاملين...

ترامب: التوتر مع ايران قد يقود لحرب "إبادة" ترامب: التوتر مع ايران قد يقود لحرب "إبادة" 2019-06-22 | 09:58:14

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أنه لا يسعى إلى حرب مع إيران، لكنه...

استطلاع للرأي يظهر عدم تمكن الليكود من تشكيل حكومة بدون ليبرمان استطلاع للرأي يظهر عدم تمكن الليكود من تشكيل حكومة بدون ليبرمان 2019-06-22 | 07:00:29

يستدل من استطلاع للرأي العام نشرته صحيفة "معاريف" أنه لو أجريت الانتخابات أمس،...

مباحثات سعودية أميركية بشأن "التهديدات الإيرانية" مباحثات سعودية أميركية بشأن "التهديدات الإيرانية" 2019-06-22 | 07:00:49

بحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان،...

الصين:حل الدولتين هو الطريق الصحيح الصين:حل الدولتين هو الطريق الصحيح 2019-06-22 | 07:01:37

دعا نائب المبعوث الصيني الدائم بالأمم المتحدة "وو هاي تاو" إلى الالتزام بحل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بيرم كيال لاعب الموسم برايتون الانجليزي موسم افضل احمد دوابشة زيارة حديقة حيوانات قرية دوما يغادر المستشفى الطفل عين الاسد وفاة الطالب بلال عامر احتراق سيارة مفرق مجيدو اشتعال النار النيران اتجاه ام الفحم خصوصية اطفاء اخماد دفيئة مخدرات وادي النقب صحراء الشرطة ضبط مشتبه البحث الطيبة اطلاق نار اصابة حرجة بالغة خطيرة شرطة مدينة اسعاف مجهولون احمد عمر عازم مصرع شاب البنك العربي لئومي دمج اتفاق اللجنة القطرية موظفي الاسرائيلي الطيرة اصابة امرأة اطلاق نار حادث خطيرة كفر قاسم تشييع جثمان الطالب محمد مهدي رابي طالب احتراق حريق اشتعال النار كراج سيارات قطع غيار قرية اكسال دبورية اضرار جسيمة غاز اعتقالات توفير تزويد جمهور مداهمة بيوت محلات اغلاق عميل سري عرب لؤي رنين سواعد شفاعمرو رباعية اطفال مستشفى رمبام 3 بنات ولد ولادة زوجان فتاة مصرع طو الكرم اصابة شخصين حاجز جبارة حادث طرق مروع أمنة ياسين صالح زطمة طمرة يافة الناصرة المرحومة الحامل قتل تشييع جثمان رضيع 10 اشهر غرق في دلو ماء دريجات كسيفة النقب مستشفى سوروكا بئر السبع شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com