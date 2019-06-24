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ثنائية الأرجنتين تبخر أحلام قطر في كوبا أمريكا



  |   وكالات تصوير :afp   |   اضافة تعليق



حجز المنتخب الأرجنتيني بطاقته إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019، بفوزه مساء الأحد على نظيره القطري بهدفين نظيفين، على ملعب "جريميو" في ختام منافسات المجموعة الثانية.

وسجل لاوتارو مارتينيز (4) وسيرجيو أجويرو (82) هدفي الأرجنتين.
وبهذه النتيجة، يحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط، متفوقا على باراجواي التي اكتفت بنقطتين إثر الهزيمة أمام كولومبيا متصدرة المجموعة (9 نقاط) بهدف نظيف، أما قطر فتلقت هزيمتها الثانية مقابل تعادل وحيد مع الباراجواي.
وتلتقي الأرجنتين في الدور ربع النهائي مع فنزويلا ثانية المجموعة الأولى يوم الجمعة المقبل.
واعتمد المنتخب الأرجنتيني على طريقة اللعب 4-3-3، فوقف خوان فويث إلى جانب نيكولاس أوتاميندي في عمق الدفاع بإسناد من الظهيرين رينزو سارافيا ونيكو تاجليافيكو.
وتناوب كل من رودريجو دي بول ولياندرو باريديس وجيوفاني لو سيلسو على صناعة الألعاب من وسط الملعب، أمام ثلاثي الهجوم المكون من مارتينيز وليونيل ميسي وسيرجيو أجويرو.




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