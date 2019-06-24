تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-24 00:21:00 ثنائية الأرجنتين تبخر أحلام قطر في كوبا أمريكا |  2019-06-24 00:00:57 اسرائيل تعلن موقفها من "صفقة القرن" |  2019-06-23 22:10:39 جمعية فيتسو دالية الكرمل تكرم اول عضو كنيست درزية غدير كمال مريح |  2019-06-23 16:40:22 الناصرة:جوشوا يختتم اللقاء الاول في جبل القفزة |  2019-06-23 20:33:01 مروان مشرقي سكرتيرا لفرع الحزب الشيوعي في الناصرة |  2019-06-23 18:18:41 اصابة خطيرة لشاب تعرض للدهس قرب كفرقرع |  2019-06-23 16:44:01 افتتاج بيت عزاء رابع بمسجد الخلة عرابة |  2019-06-23 15:25:35 فك رموز جريمة قتل الشاب دانيال حلبي من دالية الكرمل |  2019-06-23 14:07:27 البرازيل تقدم خدمة جليلة للأرجنتين في كوبا أمريكا |  2019-06-23 14:05:54 احذروا..هذا ما تفعله الأجهزة اللوحية بأصابع أطفالكم |  2019-06-23 14:03:01 بلدية نتسيرت عيليت ترد على تساؤلات الجمهور بعد تغيير اسم المدينة |  2019-06-23 13:06:49 مقتل مسؤولين بارزين في محاولة انقلاب باثيوبيا |  2019-06-23 12:57:57 مصرع شاب جراء حادث طرق مروع قرب الرملة |  2019-06-23 13:05:19 ريال مدريد يقرر الانسحاب من صفقة بوجبا |  2019-06-23 13:03:51 ميريام فارس تثير غضب المصريين بهذا التصريح الصادم! |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اسرائيل تعلن موقفها من "صفقة القرن"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستدرس خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط (صفقة القرن) "بطريقة منصفة ومنفتحة".


وقال نتنياهو خلال جولة مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في غور الأردن الواقع في الضفة الغربية المحتلة من إسرائيل منذ عام 1967: "سنستمع للمقترح الأمريكي بطريقة منصفة ومنفتحة. لا أستطيع أن أفهم كيف يرفض الفلسطينيون الخطة الأمريكية دون حتى أن يسمعوا ما فيها".

ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد كرر نتنياهو أيضا موقف إسرائيل بأن أي اتفاق سلام في المستقبل لا بد وأن يشمل وجود إسرائيل في غور الأردن بالضفة الغربية، وهي منطقة فلسطينية محتلة يريدها الفلسطينيون أن تكون جزءا من دولتهم في المستقبل.
اسرائيل تعلن موقفها من "صفقة القرن"




كلمات متعلقة

اسرائيل, تعلن, موقفها, من, "صفقة, القرن",

تابعونــا

مقتل مسؤولين بارزين في محاولة انقلاب باثيوبيا مقتل مسؤولين بارزين في محاولة انقلاب باثيوبيا 2019-06-23 | 13:06:49

قتل رئيس حكومة ولاية أمهرة ومستشاره اليوم الأحد، في أعقاب ما قالت السلطات...

طرد ايران من سورية فحوى لقاء نتنياهو وبولتون طرد ايران من سورية فحوى لقاء نتنياهو وبولتون 2019-06-23 | 09:39:38

من المقرر أن يجتمع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون مع رئيس الوزراء...

حماس: شعبنا لا يقايض حقوقه بأي أموال حماس: شعبنا لا يقايض حقوقه بأي أموال 2019-06-23 | 07:00:55

قالت حركة "حماس"، السبت، إن الإدارة الأمريكية "تواصل وهمها بأن الشعب الفلسطيني...

ترامب: سنفرض عقوبات جديدة على إيران ترامب: سنفرض عقوبات جديدة على إيران 2019-06-23 | 06:59:25

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أن عقوبات جديدة "مشددة" ستفرض على إيران...

قوات أمريكية تستعد لإجلاء متعاقدين من قاعدة بلد العسكرية في العراق قوات أمريكية تستعد لإجلاء متعاقدين من قاعدة بلد العسكرية في العراق 2019-06-22 | 10:03:54

ذكرت مصادر عسكرية عراقية أن القوات الأمريكية تُعد لإجلاء مئات الموظفين العاملين...

ترامب: التوتر مع ايران قد يقود لحرب "إبادة" ترامب: التوتر مع ايران قد يقود لحرب "إبادة" 2019-06-22 | 09:58:14

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أنه لا يسعى إلى حرب مع إيران، لكنه...

استطلاع للرأي يظهر عدم تمكن الليكود من تشكيل حكومة بدون ليبرمان استطلاع للرأي يظهر عدم تمكن الليكود من تشكيل حكومة بدون ليبرمان 2019-06-22 | 07:00:29

يستدل من استطلاع للرأي العام نشرته صحيفة "معاريف" أنه لو أجريت الانتخابات أمس،...

مباحثات سعودية أميركية بشأن "التهديدات الإيرانية" مباحثات سعودية أميركية بشأن "التهديدات الإيرانية" 2019-06-22 | 07:00:49

بحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان،...

الصين:حل الدولتين هو الطريق الصحيح الصين:حل الدولتين هو الطريق الصحيح 2019-06-22 | 07:01:37

دعا نائب المبعوث الصيني الدائم بالأمم المتحدة "وو هاي تاو" إلى الالتزام بحل...

ترامب: أوقفت الهجوم على 3 مواقع إيرانية قبل 10 دقائق من انطلاقه ترامب: أوقفت الهجوم على 3 مواقع إيرانية قبل 10 دقائق من انطلاقه 2019-06-21 | 17:15:55

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أوقف الهجوم على إيران قبل 10 دقائق من...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع شخص رجل اصابة شاب حادث طرق ذاتي مفرق هار دوف شفاعمرو زكريا سواعد تمديد اعتقال مشتبه نشأت ملحم مساعدة شاب عرعره عملي تل ابيب المدرسة المعمدانية الناصرة الفوج ال 62 من طلابها تخريج الثانوية تخرج نتسيرت عيليت حريق شب بيت قرية جسر الزرقاء اصابة طفلين دخان اضرار جسيمة ممتلكات اطفاء قوات اخماد شرطة مقر قيادة الشرطة القدس طعن شابة اطلاق نار اصابة شرطي مسيرة أطفال دير حنا رياض بساتين مشاركة واسعة فعاليات مجلس محلي العاب ماء سولر سائق شاب طرعان بدون رخصة سياقة وقود اعتقال الناصرة مصرع عامل ورشة اشدود اصابة اعلان وفاة طاقم طبي شرطة مستشفى تحقيق اصابات انقلاب جرافة هضبة الجولان حادث طرق اسعاف مروحية نقل مصابين مستشفى شرطة مصرع عامل عربي حدود مصرية اسرائيلية شاب اللقية الفتى نكر ابو عمار اللقية النقب دعاء ابو شرخ اطلاق سراح اشقاء جريمة ضلوع شبهات قتل اطلاق نار طليق المرحومة ابنهالشيخ مجدي الخطيب ابو القسام عرابة مدينة شرطة حركة اسلامية شق شمالي حريق عيادة صندوق المرضى العام كلاليت عرابة دون اصابات اضرار تذكر الحكم الشيخ رائد صلاح محكمة النطق القدس وادي الجوز حسام ابو بكر مدير فرع التأمين الوطني في الناصرة فقر المجمع العربي النساء العربيات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com