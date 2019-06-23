جمعية, فيتسو, دالية, الكرمل, تكرم, اول, عضو, كنيست, درزية, غدير, كمال, مريح,

بمشاركة واسعة من النساء , قامت جمعية فيتسو النسائية فرع دالية اكرمل بتكريم اول عضو كنيست درزية الاعلامية غدير كمال مريح التي انتخبت في انتخابات الكنيست ال21 ضمن قائمة "كاحول لافان".

شارك في الاحتفال رئيسة فيتسو اسرائيل اورا كروزيم التي انتخبت الشهر الماضي , رئيسة فيتسو دالية الكرمل الحقوقية غادة كمال , رئيسة تحرير صحيفة الصنارة ومجلة ليلة الاعلامية فيدا مشعور .افتتح الاحتفال بكلمة ترحيبية من رئيسة فيتسو دالية الكرمل غادة كمال , حيث قامت بالترحيب بالحضور وباركت باسم عضوات الجمعية لرئيسة فيتسو اسرائيل اورا كروزيم بمناسبة انتخابها , كما ورحبت بعضو الكنيست غدير مريح مؤكدة أهمية التمثيل النسائي في الكنيست .كما وقامت الحقوقية غادة كمال بدعوة رئيسة فيتسو اسرائيل اورا كروزيم والاعلامية فيدا مشعور لتكريم عضو الكنيست غدير كمال مريح , وفي كلمتها شكرت مريح القائمين على البرنامج على هذه اللفتة واكدت في كلمتها أنها ستعمل جاهدة بمساعدة النساء والاهتمام بقضاياهم ومتطلباتهم وتلبية جميع النواقص للنساء الدرزيات بشكل خاص والنساء بشكل عام .وفي حديث للصنارة نت مع عضو الكنيست غدير مريح قالت:"اولاً اشكر جمعية فيتسو دالية الكرمل والسيدة غادة كمال على هذه اللفتة , استقبالي هنا بهذه الحفاوة مؤثر جداً وشهادة فخر لهذا المجتمع على تكريم المرأة , من اهم اهدافي تعزيز مكانة المرأة لانها اساس المجتمع ولها دور فعال في المجتمع لذلك هذا من اهم اهدافي في الكنيست , كما واعمل على تطوير المرأة اقتصادياً خاصة في المجتمع المحافظ الذي نعيش فيه لتوفير اماكن عمل للنساء اللواتي لديهن طاقات مميزة ".ورداً على سؤال الصنارة نت حول الانتخابات المقبلة قالت عضو الكنيست مريح:"لا يوجد شيء متوقع في السياسة , من توقع ان تستمر الانتخابات ال21 29 يوماً فقط , لذلك نحن في حزب كاحول لافان نعمل جاهدين ولدينا كادر عمل رائع وممتاز ولدينا الثقة اننا سنكون اقوى في الانتخابات المقبلة واسقاط رئيس الحكومة نتنياهو".