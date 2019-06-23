اصابة, خطيرة, لشاب, تعرض, للدهس, قرب, كفرقرع,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج.
الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.
الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج.
الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.
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