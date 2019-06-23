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اصابة خطيرة لشاب تعرض للدهس قرب كفرقرع



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اصيب عصر اليوم الاحد شاب بالعشرينيات من عمره بجراح خطيرة جراء تعرضه للدهس على الشارع الرئيسي قرب بلدة كفرقرع.


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج.


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.

اصابة خطيرة لشاب تعرض للدهس قرب كفرقرع




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