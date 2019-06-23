اصابة, خطيرة, لشاب, تعرض, للدهس, قرب, كفرقرع,

اصيب عصر اليوم الاحد شاب بالعشرينيات من عمره بجراح خطيرة جراء تعرضه للدهس على الشارع الرئيسي قرب بلدة كفرقرع.

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افتتاج بيت عزاء رابع بمسجد الخلة عرابة 2019-06-23 | 16:44:01 تم وضع اللمسات الاخير لبيت العزاء الرابع في مساجد عرابة وهذه المرة في مسجد الخللة...

جوشوا يصعد للمنصة في جبل القفزة بحضور الالاف من مؤيديه 2019-06-23 | 16:40:22 انطلق قبل قليل لقاء المدعو تي بي جوشوا في مدينة الناصرة بمشاركة الالاف من...

فك رموز جريمة قتل الشاب دانيال حلبي من دالية الكرمل 2019-06-23 | 15:25:35 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تحيل مرتكب...

بلدية نتسيرت عيليت ترد على تساؤلات الجمهور بعد تغيير اسم المدينة 2019-06-23 | 14:03:01 وصلنا بيان من هلال بشتاوي الناطق الرسمي باسم بلدية الناصره العليا –(نوف الجليل )...

مصرع شاب جراء حادث طرق مروع قرب الرملة 2019-06-23 | 12:57:57 لقي شاب بالعشرينيات من عمره مصرعه ظهر اليوم الاحد جراء حادث طرق مروع بين شاحنة...

الناصرة:بدء توافد المؤمنين بجوشوا الى جبل القفزة وسط ازدحامات مرورية 2019-06-23 | 12:30:53 افاد مراسل الصنارة نت أن منطقة جبل القفزة تشهد حركة نشطة مع بدء توافد المؤمنين بتي...

مصرع عامل واصابة اخر في مطار بن غوريون 2019-06-23 | 11:40:49 جاء في بيان صادر عن الشرطة أن عامل 60 عاماً لقي مصرعه واصيب اخر بجراح خطيرة جراء...

الناصرة تستعد لاستقبال تي بي جوشوا رغم المعارضة 2019-06-23 | 10:03:34 تستعد مدينة الناصرة اليوم الاحد لاستقبال الراهب تي بي جوشوا الذي يدعي النبوة...

مدرسة كوكب ابو الهيجاء الثانوية تخرج فوجها الخامس من صفوف الثواني عشر 2019-06-23 | 09:42:22 احتفلت مدرسة كوكب الشاملة بتخريج الفوج الخامس من طلبة الثواني عشر باحتفال مهيب...