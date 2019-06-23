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افتتاج بيت عزاء رابع بمسجد الخلة عرابة



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



تم وضع اللمسات الاخير لبيت العزاء الرابع في مساجد عرابة وهذه المرة في مسجد الخللة الجديد في الحي الشرقي لعرابة  ويشمل قاعة واسعة ومصلى ومطبخ  وقام بهذا العمل تبرعا من اهل الخير ولمواطن درويش مصطفى كناعنه  ايمانا منه بحديث رسولنا الكريم :"اذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" اعتبرها صدقة جارية خدمة لاهل بلدي عرابة بعد ان رايت معاناة كبيرة للعائلات الثكلى من عدم وجود مكان يلبي احتياجات لبيت عزاء من سعة المكان وموقف للسيارات ما قمت بهلوجه الله من شبابيك وكراسي وغرفة طعام وقاطع بين القاعتين ومصلى ودرج وبوابة لبيت العزاء وربطه بالكهرباء وشبكة المياه اتمنةمن الله ان يكون هذا الصدقة الجارية فيميزان حسناتي .





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