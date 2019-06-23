جوشوا, يصعد, للمنصة, في, جبل, القفزة, بحضور, الالاف, من, مؤيديه,

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اصيب عصر اليوم الاحد شاب بالعشرينيات من عمره بجراح خطيرة جراء تعرضه للدهس على...
تم وضع اللمسات الاخير لبيت العزاء الرابع في مساجد عرابة وهذه المرة في مسجد الخللة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تحيل مرتكب...
وصلنا بيان من هلال بشتاوي الناطق الرسمي باسم بلدية الناصره العليا –(نوف الجليل )...
لقي شاب بالعشرينيات من عمره مصرعه ظهر اليوم الاحد جراء حادث طرق مروع بين شاحنة...
افاد مراسل الصنارة نت أن منطقة جبل القفزة تشهد حركة نشطة مع بدء توافد المؤمنين بتي...
جاء في بيان صادر عن الشرطة أن عامل 60 عاماً لقي مصرعه واصيب اخر بجراح خطيرة جراء...
تستعد مدينة الناصرة اليوم الاحد لاستقبال الراهب تي بي جوشوا الذي يدعي النبوة...
احتفلت مدرسة كوكب الشاملة بتخريج الفوج الخامس من طلبة الثواني عشر باحتفال مهيب...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أنه خلال نشاط لها في قرية طوبا تم العثور...