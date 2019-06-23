جوشوا, يصعد, للمنصة, في, جبل, القفزة, بحضور, الالاف, من, مؤيديه,

انطلق قبل قليل لقاء المدعو تي بي جوشوا في مدينة الناصرة بمشاركة الالاف من المؤمنين به وسط حراسة امنية مشددة .

وافاد مراسل الصنارة نت ظهر اليوم أن منطقة جبل القفزة تشهد حركة نشطة مع بدء توافد المؤمنين بتي بي جوشوا الى مكان اللقاء اللذي سيقام مساء اليوم الاحد .حيث تشهد المنطقة ازدحامات مرورية وسط حراسة امنية مشددة , حيث لوحظ وجود عشرات الحافلات التي وصلت لنقل المؤمنين بجوشوا الى منطقة جبل القفزة .يشار الى أن جوشوا والالاف من مؤيديه وصلو للمدينة من اجل لقاء في مدرج جبل القفزة اليوم الاحد الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الساعة التاسعة مساء , ويوم غد الاثنين الاجتماع الثاني في نفس التوقيت .كما وشهدت شبكات التواصل الاجتماعي معارضة شديدة حول الزيارة المشبوهة حول ما قال المعارضين , حيث طالبوا رئيس البلدية بالغاء الزيارة .