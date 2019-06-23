فك, رموز, جريمة, قتل, الشاب, دانيال, حلبي, من, دالية, الكرمل,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تحيل مرتكب جريمة قتل المرحوم دانيال حلبي، (الذي توفي متأثراً بجراحه إثر طعن يوم 25.5.2019 في دالية الكرمل) الى العدالة.





مع نهاية تحقيق مركز وموضوعي الذي أجرته الوحدة المركزية للتحقيق في لواء الساحل، تحيل الشرطة اليوم المشتبه بإرتكاب جريمة قتل الشاب المرحوم دانيال حلبي الذي توفي متأثراً بجراحه إثر طعن، لتقدم النيابة العامة تصريح مدعٍ الى المحكمة ضد وئام حسن 20عام من سكان قرية ساجور القائم حالياً في بلدة دالية الكرمل.



الشرطة شرعت بالتحقيق في ملابسات هذه القضية مع تلقي بلاغ في ساعات الظهر من يوم 25.5.2019 الى مركز الشرطة100حول شجار إندلع في إحدى الطرقات في دالية الكرمل، الذي طُعن خلاله المرحوم دانيال حلبي وأصيب بإصابات بالغة (وفقًا لمصادر طبية) قتم نقله الى المستشفى ،هناك، في وقت لاحق، للأسف الشديد، تم الإقرار عن وفاته.

الشرطة شرعت بالتحقيق على الفور وجمعت البينات والأدلة بما فيها من مسرح الجريمة وقامت بإستجواب العديد من الشهود هذا الى جانب إستخدام وسائل تكنولوجية متقدمة لتبني قاعدة قرائن وإدلة دامغة ضد المشتبه تنسب له المسؤولية لجريمة القتل.

كما ذُكر ، تم تمديد ت قيف المشتبه في المحكمة، حيث يُزعم أن الخلفية لوقوع الحادثة تعود الى نزاع شخصي بين الاثنين، بما في ذلك مشاداة كلامية في وقت سابق بين الإثنين في مركز رياضي مسبح في البلدة الذي تفاقم في وقت لاحق الى شجار الذي أودى بحياة دانيال، لتقدم النيابة العامة لواء حيفا اليوم الى المحكمة تصريح مدعٍ حول نيتها بتقديم لائحة اتهام وطلب تمديد توقيف المشتبه حتى نهاية الإجراءات القانونية ضده.

*تواصل شرطة إسرائيل عملها على مدار الساعة لمنع ارتكاب جرائم العنف الخطير وتعمل على تطبيق القانون بشكل حازم ودون تساهل ضد كل من يعرض امن وسلامة المواطنين الابرياء للخطر مستخدمة كافة وحداتها الخاصة والوسائل المتوفرة لديها من أجل تطبيق القانون وإحالة المجرمين الى العدالة*